Minibüs kamyona arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Minibüs kamyona arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüsün kamyona arkadan çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da minibüsün kamyona arkadan çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali D., yönetimindeki 20 ABJ 383 plakalı minibüs önünde seyir halinde olan Ceylan K., idaresindeki 42 Y 5583 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisinde sıkışan Ali D., Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

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