Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Kaza, sabah erken saatlerde Ergene Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkule- Halkalı seferini yapan 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten Velimeşe Mahallesi'ne giriş yapan 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı.

SERVİS HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Çarpışmanın ardından servis hurda yığınına döndü. Korkunç kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Savcı ve jandarma olay yerinde inceleme yaptı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da olay yerine geldi.

MİNİBÜS ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE DEVRİLDİ

Çarpışma anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hemzemin geçitte araçlar beklerken minibüsün gelip, bariyerlerin her iki yönde de kapalı olmasına karşın geçmeye çalıştığı ve kazanın yaşandığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle minibüs sürüklenip, yandaki boş arsaya devrildi.

TCDD'DEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TCDD Genel Müdürlüğü de kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Çorlu Validemeşe'de kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan minibüsün neden olduğu kaza sonrası ilk belirlemelere göre 6 vatandaşımız vefat etmiş, 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayın gerçekleştiği hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup, olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette olmasına rağmen 59 ADJ 755 plakalı işçi servis minibüsünün hemzemin geçitten geçmesi sonrası istenmeyen kaza yaşanmıştır. Tüm yaralılar en yakın hastanede tedavi altına alınırken, savcılık olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatmıştır. Yaşanan bu elim kazadan dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."