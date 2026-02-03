Minibüs Şoförüne 4 Bin Lira Ceza

Küçükçekmece'de yol ortasında durup aracından inerek başka bir sürücüyle tartışan minibüs şoförüne, 4 bin 984 lira para cezası uygulandı.

Küçükçekmece'de bir minibüs sürücüsünün yol ortasında durup başka bir sürücüyle tartıştığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerince yapılan incelemede, görüntüdeki minibüs sürücüsünün Y.B. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak" ve "Yayaların trafiğin akışını engelleyecek davranışlarda bulunması" maddelerinden toplam 4 bin 984 lira idari para cezası uygulandı.