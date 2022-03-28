MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ POLİS YARALANDI - Son Dakika
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MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ POLİS YARALANDI

28.03.2022 17:51

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde hatalı 'U' dönüşü yapan yolcu minibüsünün çarptığı motosikletli trafik polisi Ali Şen yaralandı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde hatalı 'U' dönüşü yapan yolcu minibüsünün çarptığı motosikletli trafik polisi Ali Şen yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize istikametinde Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 61 M 0027 plakalı minibüsün sürücüsü hatalı 'U' dönüşü yapınca karşı yönde ilerleyen trafik polisi Ali Şen'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Şen'in ayağı kırıldı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ali Şen, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaza sonrası aracını bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ POLİS YARALANDI
MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ POLİS YARALANDI
MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ POLİS YARALANDI
MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ POLİS YARALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ POLİS YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ POLİS YARALANDI - Son Dakika
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