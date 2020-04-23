Minik Ahsen, polisleri eve davet edip, tatlı ve mercimek köftesi ikram etti - Son Dakika

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde Ahsen Börekçi (5), haberlerde polisin herkese yardım ettiğini görünce ilçe emniyetini arayarak yardım istedi. Gelen polis ekiplerine yardıma ihtiyacı olmadığını, teşekkür etmek için çağırdığını söyleyen Ahsen Börekçi, mercimek köftesi ve tatlı ikram etti.

Savaştepe'ye bağlı olan Cumhuriyet Mahallesi Ödemiş Sokak'taki evden yardım için gelen ihbar üzerine adrese giden polis, kendilerini arayıp çağıran Ahsen Börekçi ile görüştü. Polis ekiplerini evlerinin kapısında karşılayan Ahsen Börekçi, "Sizi çağırdım. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok ama, siz herkesin yardımına koşuyorsunuz. Ben de size teşekkür etmek istedim. Onun için sizi çağırdım. Ben polisleri çok seviyorum. Siz yaşlılara, çocuklara ve herkese yardım ediyorsunuz herkesi koruyorsunuz. Annemle birlikte mercimek köftesi ve tatlı yaptık. Size ikram etmek istiyoruz" dedi.

Anne Keziban Börekçi, "Televizyonda haber izleyen kızım polislerin herkesin yardımına koştuğunu görüp, kendilerine teşekkür etmek istediğini söyledi. Kızım, benim telefonumu alıp polisi aramış. Sonra Emniyetten bizi geri aradılar. Biz de rica ettik, geldiler. Kızım da bütün gün hazırlık yaptı. Bizi koruyup kollayan, bu süreçte herkesin yardımına koşan tüm emniyet güçlerine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra annesiyle birlikte hazırladığı tatlıyı ve mercimek köftesini polislere ikram eden Ahsen Börekçi, mutluluk içinde polisleri yolcu etti.

- Balıkesir