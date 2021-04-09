Minik çocuklar hem spor yapıyor hem de eğlenerek öğreniyor - Son Dakika

Minik çocuklar hem spor yapıyor hem de eğlenerek öğreniyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta anaokulu öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda çeşitli spor etkinlikleriyle buluşuyor Çocuklar, spor yaparak hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye'de bir ilke imza atarak anaokulu öğrencilerini sporla buluşturdu. Anaokulu öğrencileri özel servisler ile okullarından alınarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor tesislerinde eğitsel oyunlar, temel jimnastik dersleri ve spor faaliyetlerini uzman eğiticiler ile icra ediyor. Minikler gerçekleşen bu etkinliklerde hem spor yapıyor hem de eğitici oyunlarla eğlenerek öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, salgın sürecinin uzun geçmesiyle evde sıkılan çocukları haftada 2 kez sporla buluşturduklarını söyledi. Birlik, "Çocuklar salgın tedbirleri altında çeşitli etkinliklerle bir araya geliyor. Desteklerle sporu tabana yayıyoruz. Bakanlığın da tesis anlamında büyük destekleri oldu. Anaokulunda okuyan çocukları haftanın 2 günü spor tesislerine getiriyoruz. Tesislerde çocukların çeşitli spor etkinlikleri, parkurlarda eğlenceli bir şekilde çalışma yapıyor. Haftanın 2 günü verilen etkinliğe gelen yoğun talep üzerine önümüzdeki haftadan itibaren haftanın 5 gününe çıkaracağız. Eğitsel oyunlarla yapılan parkurlarla enerjilerini atıyorlar. Çocukların gelişimlerini eğitmenlerimizle birlikte eğlenceli bir şekilde yapıyor. Çocukların sevinçlerine ortak oluyoruz. İnşallah geleceğin olimpiyat, Avrupa şampiyonası sporcularını bu şekilde çıkaracağız. Yapılan uygulamanın okul ve ebeveynler tarafından yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerden biriyiz. Bunu da sporcu yetiştirmek için değerlendirmek istedik" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllüsü Öznur Baysal da "Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, pandemiden sonra çocuklara moral motivasyon olsun diye çocuklarımızı okullardan alıp burada çeşitli aktiviteler yaptırıyoruz. Pandemi döneminde geçirdikleri zor süreçten kötü etkilendiler. Dışarı çıkmadılar bir süre. Biz çocukları okullardan alıyoruz, burada çeşitli yarışmalar yaptırarak, eğlendiriyoruz. Bizlerde mutluyuz, onlar da mutlular" diye konuştu.