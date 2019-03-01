Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Türkiye'nin Lezzetlerini Tanıttı

Minik Öğrenciler Türkiye'nin Lezzetlerini Tanıttı

58 dakika önce

Çankırı'da anaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen kermeste Türkiye'nin lezzetleri tanıtıldı.

Minik Öğrenciler Türkiye'nin Lezzetlerini Tanıttı, System.String[]
Çankırı'da anaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen kermeste Türkiye'nin lezzetleri tanıtıldı.

Şabanözü ilçesi Macide Anne Anaokulu tarafından minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş kültürlerin tanıtımı için "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında kermes düzenlendi.

Kermeste minik öğrenciler, Türkiye'nin her bölgesinden farklı lezzetleri aileleriyle yaparak okula getirdi. Bölgelere ait yöresel kıyafetleri de giyen minik öğrenciler hamur açtı, kermese gelen vatandaşlara yiyeceklerden ikram etti.

Şabanözü Kaymakamı Murat Çiçek, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, kermes ile geçmişten gelen öğelerin yeni nesillere aktarılmaya çalışıldığını söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş kültürleri yaşatabilmek için böyle bir proje yürüttüklerini aktaran Çiçek, "Ülkemizin coğrafi bölgelerinin üç boyutlu maketlerle mimari yapıları ve önemli simgeleri, yöresel yemekleri, halk oyunları gibi kültürel miraslarımız tanıtıldı." dedi

Etkinlikle öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimine de katkı sağlanacağını dile getiren Çiçek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kermese Belediye Başkanı Mustafa Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Kendir ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti

AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, Avni Yıldırım'ın Yanında!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 17:25:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Türkiye'nin Lezzetlerini Tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]