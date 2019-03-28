Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Kütüphaneye Ziyaret

Minik Öğrencilerden Kütüphaneye Ziyaret

50 dakika önce

Bilecik'te eğitim alan minik öğrenciler Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İl Halk Kütüphanesine ziyarette bulundu.

Minik Öğrencilerden Kütüphaneye Ziyaret, System.String[]
Bilecik'te eğitim alan minik öğrenciler Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İl Halk Kütüphanesine ziyarette bulundu.

Bilecik Edebali Şehir İlkokulu ve Edebali Anaokulu öğrencileri öğrenciler Kütüphaneler Haftası kapsamında yaptıkları ziyarette önce çocuk kitaplarının olduğu bölüme girerek kitapları inceleme fırsatı buldular. Sonrasında kitap okumanın insan hayatına kattığı değerleri içeren bir çizgi filim izleyen minikler, kütüphane kurallarını öğrenerek uygulamaya çalıştılar. Hem öğretmenler hem de kütüphane yetkilileri, kitap okumanın önemine değinirken, İl Halk Kütüphanesi görevlileri çocukların sınırsız faydalanabileceklerini, kütüphanelerin hazine değeri taşıdıklarını da anlattılar.

Konu ile ilgili konuşan Okul Müdürü Saadet Güzel, "Kitap okumak zihin sağlığı açısından son derece önemlidir. Hafızayı güçlendirir. Bilgiyi çoğaltır ve kelime haznesini geliştirir. Daha iyi yazma becerisi sağlar. Konsantrasyonu arttırır. Biz hem anaokulu hem de ilkokul olarak bu konuyu çok önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca ziyaret kapsamında çocukların İl Halk Kütüphanesine üye oldular. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

Kütüphane Haftası, Bilecik, Yaşam
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