Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilerden Mehmetçik'e büyük destek
Son Dakika Genel Minik öğrencilerden Mehmetçik'e büyük destek

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e büyük destek

37 dakika önce

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e büyük destek Sınıfı bayraklar ile donatarak Mehmetçik'e askerlere selam gönderdilerİSTANBUL - Sultangazi İlkokulu öğrencileri sınıflarını Türk bayrakları ile donatarak Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e büyük destek

Sınıfı bayraklar ile donatarak Mehmetçik'e askerlere selam gönderdiler

İSTANBUL - Sultangazi İlkokulu öğrencileri sınıflarını Türk bayrakları ile donatarak Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e yurdun dört bir tarafından destek gelmeye devam ediyor. Sultangazi İlkokulu 2'nci sınıf minik öğrencileri, harekata katılan kahraman Türk askerini unutmadı. Ders sırasında ellerinde Türk bayrağı açan minik öğrenciler, bir yandan Mehmetçik'e selam gönderirken bir yandan da ünlü şarkıcı Mustafa Yıldızdoğan'ın "Şehitler Ölmez" türküsünü seslendirdi.

Öğrencilerin o anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi İlkokulu 2/H Sınıfı'ndaki çocuklarımızdan kahraman askerlerimize ve şehitlerimize selam. Aferin çocuklar gözlerinizden öpüyorum" diyerek öğrencileri bu güzel davranışından dolayı tebrik etti.

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e büyük destek

Sultangazi, Fırat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in mesajı mest etti
Avusturya'da aşırı sağcı siyasetçi, "Türklere vatandaşlık verilmemeli" çağrısında bulundu YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var Ahmet Çakar'ın açıklamaları sonrası Kıbrıs ayağa kalktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 00:24:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilerden Mehmetçik'e büyük destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]