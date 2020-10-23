Minik Ömer'in kapakları bir engeli ortadan kaldırdı - Son Dakika

Minik Ömer'in kapakları bir engeli ortadan kaldırdı

23.10.2020 09:34
Minik Ömer'in kapakları bir engeli ortadan kaldırdı, System.String[]

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "Mavi Kapak" kampanyasına katılan ve 200 kilogram kapak toplayan minik Ömer, engelli bir kişiyi hayaline kavuşturdu.

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "Mavi Kapak" kampanyasına katılan ve 200 kilogram kapak toplayan minik Ömer, engelli bir kişiyi hayaline kavuşturdu.

Küçük yaşına rağmen büyük bir yardımseverlik örneği gösteren 8 yaşındaki Ömer Musab Dokgöz, Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün "Kapakları topla gel, kalmasın artık engel" sloganıyla yürüttüğü "Mavi Kapak" kampanyasına katılma kararı aldı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde dedesinin çay ocağında kapak toplamaya başlayan Dokgöz'e, müşterilerin yanı sıra çevredeki esnaf ve arkadaşları da destek çıktı. Ömer Musab Dokgöz, topladığı 200 kilogram kapak karşılığında aldığı tekerlekli sandalyeyi, belediye ekipleriyle birlikte Esenler Ortopedik Engelliler Derneği'ne teslim etti.

Dernek yönetimi ise tekerlekli sandalyeyi Batmanlı ihtiyaç sahibi bir engelliye ulaştırdı.

Minik Ömer'in duyarlı davranışından çok etkilendiğini dile getiren Esenler Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Aziz Arkan, "Ömer Musab, küçük yaşına rağmen biriktirdiği kapaklar sayesinde almış olduğu tekerlekli sandalye ile bir engelli kardeşimizi sevindirdi. Tüm Türkiye'den "Mavi Kapak" projesine destek olmalarını istiyoruz. Ömer Musab gibi küçük yaşına rağmen sosyal sorumluluk projelerine dahil olan çocuklarımızın var olduğunu görmekten onur duydum" dedi.

"İKİNCİ TEKERLEKLİ SANDALYEYİ DE ALACAĞIM"

Mavi Kapak kampanyasına büyük veya küçük herkesi davet eden Dokgöz, "Öğretmenlerimiz bir kapak toplama yarışı var, en çok kapak toplayan sınıfa tablet vereceğiz dediler. Ben önceden de kapak topluyordum.  Dedem, esnaf ve camii cemaati kapak toplamamda bana yardım etti. Batmanlı bir abiye tekerlekli sandalye hediye ettiğim için çok mutluyum. Kapak toplamaya devam ediyorum. İnşallah ikinci tekerlekli sandalyeyi de başka bir ihtiyaç sahibine hediye edeceğim" şeklinde konuştu.

Torunuyla birlikte "Mavi Kapak" kampanyasına destek olan Selahattin Dokgöz de yardımseverliğin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"İki senedir torunum Ömer ile birlikte kapak topluyoruz. Engelli bir arkadaşımıza tekerli sandalye aldık. Torunuma duyarlı davranışından dolayı hediye alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya teşekkür ediyorum"


Minik Ömer'in kapakları bir engeli ortadan kaldırdı
Minik Ömer'in kapakları bir engeli ortadan kaldırdı
Minik Ömer'in kapakları bir engeli ortadan kaldırdı

Yavuz Selim Mahallesi, Engelli, Esenler, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minik Ömer'in kapakları bir engeli ortadan kaldırdı - Son Dakika

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