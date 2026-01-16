Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler Başladı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) çocuklarda sağlıklı beslenme bilincini artırmak ve mutfağı eğlenceli, erişilebilir bir alan haline getirerek çocukların öz güvenlerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesi, ilk etkinliğini kentteki bir okulda düzenledi.

Marmarabirlik, Dereköy İlkokulunun 4'üncü sınıf öğrencilerini Bursa gastronomisinin tanınmış şeflerinden Tuncay Sönmez ile buluşturdu.

Okuldaki etkinlikte öğrenciler, şef Tuncay Sönmez'in yönlendirmesiyle içinde zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı bulunan tarifler hazırladı. Etkinliğin sonunda hazırlanan tabaklar yarıştırıldı. Sönmez'in yaptığı değerlendirme sonucu dereceye giren 3 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede, çocuklara yönelik projelerin önemine dikkati çekti.

Sağlıklı beslenmenin temellerinin erken yaşlarda atıldığını belirten Sönmez, "Biz de Marmarabirlik olarak zeytin ve zeytinyağının sağlıklı yaşam kültürü içindeki yerini çocuklara eğlenceli bir deneyimle aktarmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Projemizi farklı okullarda sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Şef Tuncay Sönmez de öğrencilerin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocukların mutfakta bu kadar istekli, yaratıcı ve hevesli olması çok kıymetli. Zeytin ve zeytinyağını tariflerinde kullanırken hem eğlendiler hem de yeni tatlar deneyimlediler." diye konuştu.

Etkinliğe, Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş, Marmarabirlik Mali ve İdari İşler Direktörü Murat Kocaman ile kent protokolü katılım sağladı.

Birlik, "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesini farklı okullarda da uygulayarak daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.