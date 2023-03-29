Minik Zeynep'i boğarak öldüren anne evi ateşe vermiş - Son Dakika
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Minik Zeynep'i boğarak öldüren anne evi ateşe vermiş

29.03.2023 11:40
Minik Zeynep'i boğarak öldüren anne evi ateşe vermiş

Denizli'de evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Zeynep'in annesi tarafından boğularak öldürüldüğü, kadının kendisini fuhşa zorlayan kocasına öfkelenerek evi ateşe verdiği ortaya çıktı.

Denizli'de evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Zeynep'in annesi tarafından boğularak öldürüldüğü, kadının kendisini fuhşa zorlayan kocasına öfkelenerek evi ateşe verdiği ortaya çıktı.

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, gözünü açtığında evin yandığını gören baba Mehmet Aydın (45), balkona çıkıp bağırarak çevre sakinlerinden yardım istedi. Ailenin yardımına koşan komşularının haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede adrese geldi. Anne Hilal Aydın'ın (40) kendi imkanları ile dışarıya çıktığı binaya giren itfaiye ekipleri, baba Mehmet Aydın'ı sağ olarak kurtarmayı başardı. Ekipler tarafından dairedeki odasında hareketsiz olarak bulunan 1 yaşındaki Zeynep Aydın ise sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangından etkilenmeden binadan çıkabilmesi nedeniyle olay yerinde gözaltına alınan anne Hilal Aydın, karakoldaki ifadesinde eşinin kendisini fuhşa zorladığını, daha fazla dayamadığı için kızını boğarak öldürüp daha sonra evi ateşe verdiğini itiraf etti.

Komşularının verdiği battaniyeye sarılarak çalışmaları takip eden baba Mehmet Aydın ise en son uyumadan kızı ve eşini televizyon izlerken bıraktığını, dumanın etkisiyle uyanıp çevreden yardım istediğini ifade etti. Gözaltındaki annenin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Minik Zeynep'in öldüğü yangında anne babası son anda kurtarıldı Minik Zeynep'in öldüğü yangında anne babası son anda kurtarıldı Asılsız yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi Asılsız yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Mehmet Aydın, İtfaiye, Denizli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minik Zeynep'i boğarak öldüren anne evi ateşe vermiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik Zeynep'i boğarak öldüren anne evi ateşe vermiş - Son Dakika
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