Minikler Festivali Erzincan\'da Başladı

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı'nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Festivali ile Alp Disiplini U12, U14 ve U16 1. Ayak Yarışmaları, Erzincan'ın ev sahipliğinde Ergan Dağı Kayak Tesisleri'nde başladı.

Organizasyonun ilk günü olan 2 Şubat 2026 Pazartesi, Minikler Festivali müsabakalarıyla start aldı. 13 ilden 96 sporcunun katılım sağladığı festivalde, minik sporcuların sergilediği performans izleyenlerden tam not aldı.

Erzincan'ın kış turizmi potansiyelini ve spor şehri kimliğini bir kez daha ön plana çıkaran organizasyon, 3-4 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan Alp Disiplini 1. Ayak Yarışmaları (U12, U14 ve U16) ile devam edecek. - ERZİNCAN