Minikler Hünerlerini Sergiledi

Minik A Kız Takım Sıralamasında Soma Canlar İlkokulu birinci, Manisa Gazi İlkokulu ikinci, Kula Tapduk Emre İlkokulu üçüncü, 23 Nisan İlkokulu dördüncü oldu. Minik A Ferdi Kız Sıralamasında Akhisar Ticaret İlkokulu'ndan Fatma Barış Ceylan birinci oldu.

Minik B Kız Takım Sıralamasında Soma Naciye Evren İlkokulu birinci, Özel Doğa Koleji ikinci, Halil Yurtseven üçüncü oldu. Minik B Kız Ferdi Sıralamada 8 Eylül İlkokulu'ndan Elif Sude Ulu birinci oldu.

Minik A Erkek Takım Sıralamasında Soma Naciye Evren İlkokulu birinci olurken, Minik A Ferdi Sıralamada 23 Nisan İlkokulu'ndan İlker Kağan Yılmaz birinci oldu.

Minik B Erkek Takım Sıralamasında Soma Kurtuluş İlkokulu birinci, Soma Canlar İlkokulu ikinci, Soma Açı İlkokulu üçüncü oldu. Minik B Erkek Ferdi Sıralamada Cumhuriyet İlkokulu'ndan Emir Alpaslan birinci oldu.

Küçük Kız Takım Sıralamasında Spil Ortaokulu birinci, Soma Canlar Ortaokulu ikinci, Kula Jeopark Ortaokulu üçüncü, Soma Açı Koleji dördüncü olurken, Küçük Kız Ferdi Sıralamada Ülkem Koleji'nden Edanur Ünal birinci oldu.

Küçük Erkek Ferdi Sıralamada Soma Açı Koleji'nden Altan Zeybek birinci oldu. Yıldız Kız Takım Sıralamasında Soma Necip Fazıl Ortaokulu birinci, Rafet Üçelli Ortaokulu ikinci, Soma Canlar Ortaokulu üçüncü, Soma Açı Ortaokulu dördüncü oldu. Genç Erkek Ferdi Sıralamada ise Spor Lisesi'nden Yusuf Tokcan birinci oldu.Turnuvada dereceye girenlere madalyaları ve kupaları Okul Sporları Tertip Komitesi tarafından verildi.