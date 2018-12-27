Minikler Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor
1 saat önce
YOZGAT (AA) – Sorgun Şehit Hamza Uludağ Anaokulu öğrencileri, hazırladıkları proje çerçevesinde sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.
YOZGAT (AA) – Sorgun
Şehit Hamza Uludağ
Anaokulu öğrencileri, hazırladıkları proje çerçevesinde sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.
Öğrenciler, proje kapsamında yaptıkları kedi ve köpek kulübelerini ilçenin belirli notlarına yerleştirdi. Öğrenciler ayrıca evlerinden getirdikleri yiyecekleri sokak hayvanları kulübelerine bıraktı.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci
, anaokulu öğrencilerinin özellikle havaların çok soğuk gittiği ve kar yağışı ile dondurucu soğukların yaşandığı bu günlerde, böyle bir projeyi hayata geçirmelerinin çok anlamlı olduğunu söyledi.
Ekinci, tüm doğanın karla kaplandığı kış mevsiminde gerek barınak, gerek yiyecek konusunda sokak hayvanlarının oldukça zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Şehit Hamza Uludağ anaokulu öğrencilerimiz, bizim dışımızdaki canlılara, yardıma muhtaç, güçsüz ve hatta pis durumdaki hayvanlara yardım edebilmek, onlara merhamet etmeyi, onları sevmeyi öğretmek amacıyla Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyorum Projesi'ni hayata geçirdiler. Velileri ve öğretmenlerinin desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sokak hayvanlarının üşümemesi için birer hayvan barınağı yapıp sokağa bıraktılar. Ben öğrencilerimizi, velilerimizi ve tüm emeği geçenleri kutluyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:45 Kaynak: AA
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