Son Dakika Haberleri: Minikler spora judo ile başlıyor
Son Dakika Spor Minikler spora judo ile başlıyor - Son Dakika Spor

Minikler spora judo ile başlıyor

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye ve Dünya Judo Federasyonlarının "Spora Judo ile Başlıyorum" isimli ortak projesi Kuşadası İlkokulunda başladı.

Minikler spora judo ile başlıyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye ve Dünya Judo Federasyonlarının "Spora Judo ile Başlıyorum" isimli ortak projesi Kuşadası İlkokulunda başladı.


Dört kurum arasında imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye'deki 20 pilot okuldan biri olan Kuşadası İlkokulunda başlayan projede zaman sınırı bulunmuyor.


Kuşadası ilköğretim Okulunda görevlendirilen ikinci kademe judo antrenörü Ömer Yaman, Ege üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olduğunu belirterek, hem sporcu hem antrenör olarak milli takımda görev yaptığını söyledi. 7 yaşından beri judo sporunun içerisinde olduğunu belirten 36 yaşındaki Ömer Yaman, judonun hem beden hem ruhsal eğitim açısından çocuklara çok şey kattığını ifade etti. Yaman, tüm Kuşadası'nı judo sporuyla tanıştırmak istediklerini belirterek, "Bu sporun geniş kitlelere yayılması için çalışıyoruz. Kuşadası İlkokulunda bu projenin yürütülmesiyle görevlendirildim. Ama judo sadece okul ile sınırlı kalmasın, herkes yapabilsin diye Kuşadası Belediyesi'nin desteğini bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: Rusya'dan Çavuşoğlu'nun "Mutabakata uymadılar" tepkisine yanıt: Şaşkınlıkla karşıladık
Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor! Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:08:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minikler spora judo ile başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]