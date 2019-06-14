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Miniklerden Başkan Seçer'e ziyaret

2 saat önce

Özel bir anaokulunda eğitim gören 4 minik öğrenci, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Miniklerden Başkan Seçer'e ziyaret, System.String[]
Özel bir anaokulunda eğitim gören 4 minik öğrenci, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Çocuklar, Babalar Günü'nü de kutladıkları Seçer'e Atatürk tablosu hediye ettiler.

Minik öğrenciler Seçer'i ziyarete, anaokulunun sahibi Doğa Bekleriz ve kurucusu Aslı Pınar Coşkun ile birlikte geldiler. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, kapıdan girer girmez, "Atatürk nerede?" diye soran çocuklara Atatürk tablolarını gösteren Seçer, minikler ile Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Mersin'i konuştu. Eğlenceli ve samimi dakikaların yaşandığı ziyarette, miniklerin sorularını yanıtlayan Seçer, çocuklar ile bol bol sohbet etti. Minikler, Başkan Seçer'in Babalar Günü'nü de kutladılar.

Başkan Seçer, yaptığı konuşmada, "Her zaman gelin, kapımız her zaman açık. Projeleriniz olursa da gelin. Kadın ve çocuklarla ilgili daire başkanlığı olarak şu anda bir hukuki zemin oturtmaya çalışıyoruz. Ama çalışıyorlar, hatta şimdi eşim de benden sonra çıkacaktı. Onların kadın ve çocuk konusunda gönüllü çalışmaları var. Bir gönüllü ordusu kurmaya çalışıyoruz. Projeleriniz olursa, isterseniz sizlerle de irtibata geçsinler" dedi.

Aslı Pınar Coşkun ise "İçtenliğiniz bizi çok mutlu etti. Çok güzel bir ev sahipliği ile karşılandık. Eğitimsiz çocuk kalmasın istiyoruz. Okul öncesi eğitim çok önemli. Biz de elimizden geldiği kadarıyla çocuklarımıza güzel bir zemin hazırlayıp, güzel ve pırlanta gibi çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Biz de onlarla büyüyoruz. Çocuk ruhluyuz" diye konuştu. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:43 Kaynak: İHA
Pınar, Babalar Günü, Vahap Seçer, Mersin, Güncel
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