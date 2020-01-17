Miniklerin Karacadağ'da kayak keyfi - Son Dakika

Miniklerin Karacadağ'da kayak keyfi
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Bağlar Belediyesi'nin ücretsiz kış spor okullarından faydalanan öğrenciler, Karacadağ eteklerinde kar ve kayak keyfi yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
Bağlar Belediyesi'nin ücretsiz kış spor okullarından faydalanan öğrenciler, Karacadağ eteklerinde kar ve kayak keyfi yaşadı.
Bağlar Belediyesi'sinin ücretsiz kış spor okullarında faydalanan öğrenciler, eğitmenlerinin gözetiminde dağın zirvesine çıkarak kayak yapıp mangal partisi düzenleyerek eğlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı bin 957 metre yüksekliğindeki kayak merkezinde eğlenceli bir gün geçiren çeşitli spor branşlarında eğitim gören çocuklar daha sonra kent merkezine döndü. - DİYARBAKIR
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