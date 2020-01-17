Miniklerin Karacadağ'da kayak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Miniklerin Karacadağ'da kayak keyfi - Son Dakika

Miniklerin Karacadağ'da kayak keyfi

6 saat önce

Bağlar Belediyesi'nin ücretsiz kış spor okullarından faydalanan öğrenciler, Karacadağ eteklerinde kar ve kayak keyfi yaşadı.

Miniklerin Karacadağ'da kayak keyfi, System.String[]

Bağlar Belediyesi'nin ücretsiz kış spor okullarından faydalanan öğrenciler, Karacadağ eteklerinde kar ve kayak keyfi yaşadı.


Bağlar Belediyesi'sinin ücretsiz kış spor okullarında faydalanan öğrenciler, eğitmenlerinin gözetiminde dağın zirvesine çıkarak kayak yapıp mangal partisi düzenleyerek eğlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı bin 957 metre yüksekliğindeki kayak merkezinde eğlenceli bir gün geçiren çeşitli spor branşlarında eğitim gören çocuklar daha sonra kent merkezine döndü. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Karacadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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