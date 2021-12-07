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"minipaint ulusal karma sergisi" açıldı - Son Dakika

"minipaint ulusal karma sergisi" açıldı

07.12.2021 15:24
"minipaint ulusal karma sergisi" açıldı

Yenişehir Belediyesi uluslararası standartlardaki modern galerilerinde daha önce 5 sergi ile 101 sanatçının 357 eserini sanatseverlerle buluşturmuştu.

Mersin Yenişehir Belediyesinin bir yıl önce Mersin'e kazandırdığı Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi'nin birinci yıl dönümünde 2021'in son, 2022'nin ilk sergisi olan "minipaint ulusal karma sergisi" açıldı.

73 sanatçının 25 santimetrekarelik eserlerinden oluşan "minipaint ulusal karma sergisi"açılışına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer, belediye meclis üyeleri, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Özyiğit "Nice yıllara Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi nice yıllara Ahmet Yeşil Sanat Galerisi."

Sergiyi davetlilerle birlikte gezen ve sergide Türkiye'nin dört bir yanından sanatçıların eserlerinin yeraldığını ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit: "Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi ve Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nin birinci yılını doldurmuş olduk. Tam bir yıl önce 21 Kasım'da bu galerileri açtığımızda galeri bakımından Mersin'de aslında çok büyük bir açık vardı. Yenişehir Belediyesi olarak iki salonumuz birden düzenledik ve iki galeriyi açtık. İlk sergimiz Ahmet Yeşil'in eserlerinden oluşan bir sergi oldu. Tabi Ahmet Yeşil dünyada ve ülkemizde çok tanınan ve Mersin'in medarı iftarı bir sanatçımız, bir galerimize de onun adını bu nedenle verdik. O sergiden sonra FREKANS-A Sergisi, Kırılgan İmge Sergisi, Leonardo da Vinci'ye Saygı Sergisi ve Veli Mert'in Monokkkronik Sergisi sanatseverlerle buluştu. Şimdi de çok önemli bir sergi var, her bir eser farklı bir tat. Bu serginin başka bir özelliği ise eserlerin 25 santimetrekarelik yani 25'e 25 tablolardan oluşan ulusal bir boyutta tuttuğumuz karma bir sergi olması. Bu serginin katılımcıları Türkiye'nin dört bir yanından. Biz burada bir şeyi de amaçlamış olduk; istiyoruz ki sanat hediye edilebilsin, teşvik edilsin ve sevdiğinize 'ne alsam' diye düşündüğünüzde sizin karşınıza çıkacak en mükemmel seçenek buradaki eserler.Bu sergi Mersinlilere armağan olsun. Nice yıllara Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi nice yıllara Ahmet Yeşil Sanat Galerisi." ifadelerini kullandı. Başkan Abdullah Özyiğit, Yenişehir'in kültürle ve sanatla yaşamaya devam edeceğine dikkat çekerek, tüm vatandaşları sanat galerilerini ve sergileri gezmeye davet etti.

Ahmet Yeşil "Türkiye'nin dört bir yanından. Hatta yurt dışından sanatçılardan sergi açmak için teklif var"

Dünyaca ünlü Mersinli Sanatçı ve Galerilerin Danışma Kurulu Üyesi Ahmet Yeşil ise Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından sanatçıların burada sergi açmak için talepte bulunduklarını söyledi. Mersin'den bir tohum ektiklerini belirten Yeşil, "Galerimiz bir yılını doldurdu. Bu bir yıl içerisinde çok kapsamlı çok ses getiren sergiler açıldı, etkinlikler yapıldı. Tabi bunun başlangıcında Veli hocanın fikri Aynur hanımın katılması ve o ikilinin ortaya çıkarttığı bu sonuç bana yansıdı. Tabi Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile de konuşuldu, başkan da bu konuya çok büyük destek verdi. Bir ekip kuruldu ve bu ekibin yarattığı bir mekân burası. Tabi başkan her türlü kolaylığı gösterdi.Gelinen sonuç, bugün Türkiye geneline baktığımız zaman 'İstanbul sanatın merkezi' diyoruz. İstanbul'da bile bu kalitede bu nitelikte çağdaş mekan 3'ü, 5'i geçmez.Bu sadece Mersin'e katkı sağlamayacak, ulusal boyutta da sanata, sanatçıya ve sanat toplumuna katkı sağlayacak bir mekan. Çok nitelikli sergilerle bir yılı atlattık. Bundan sonra talepler çok arttı, Türkiye'nin dört bir yanından. Hatta yurt dışından sanatçılardan sergi açmak için teklif var, 'biz de orada sergi açabilir miyiz'diye. Düşünün Mersin'de bir tohum ekiyoruz, bu tohumun yıldızları Mersin'in dışına çıkıyor, ülkenin dört bir yanında nereye gidersek bu mekânla ilgili güzel şeyler duyuyoruz. Yurt dışından da bunları duymak çok hoşuma gitti." diye konuştu.

Aynur Sakuçoğlu, "Hedefimiz uluslararası sergilere ev sahipliği yapmak."

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in sanat ve kültüre desteği ile daima yanlarında olduğunukaydeden Galerilerin Danışma Kurulu ÜyesiAynur Sakuçoğlu "Gönüllü olarak çıktığım bu yolda çok sevgili değerli sanatçımız Ahmet Yeşil ve çok değerli hocam Veli Mert benimle yol arkadaşlığı yaptılar. Onlar yanımda olmasaydı belki bu kadar cesur davranmazdım, bu fikri başkanımıza iletmezdim. Onların varlığıyla yol aldım tabi ki Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit, sanata, kültüre desteği ile her zaman yanımızda oldu. Eğer bu galeriler Yenişehir'de bu boyuttaysa kendisinin sayesindedir. Teşekkür ediyorum. Hedefimiz uluslararası sergilere ev sahipliği yapmak.Onu da gerçekleştireceğimize inanıyorum böyle bir kadroyla her şey yapılır." dedi.

Veli Mert, "Bu bir yıllık bellek bize gelecekte güven veriyor, bu güven gelecekle ilgili daha iyi projeleri hayal etmemizi sağlıyor."

Sanat galerilerinde dolu dolu bir yıl geçirdiklerini ifade eden Galerilerin Danışma Kurulu Üyesi Veli Mert ise şöyle konuştu: "İnanılmaz bir yıl geçirdik, dolu dolu bir yıl geçirdik. Gerçekten her sergide farklı bir problemle karşı karşıya kaldık ve sanatsal bağlamda bu problemlerin hepsini aşmaya çalıştık. Güzel bir ekip kurduk artık burada bir yıllık bir belleğimiz var. Bu bir yıllık bellek bize gelecekte güven veriyor, bu güven gelecekle ilgili daha iyi projeleri hayal etmemizi sağlıyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ne hayal ettiysek gerçekleşti. Ben ekibe çok teşekkür ediyorum. Yani harika bir ekip var ve artık kentte bir beklenti oluştu, çıta yükseldi.Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum."

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, açılıştan sonra galerilerin danışma kurulu üyeleri Ahmet Yeşil, Aynur Sakuçoğlu ve Veli Mert'e teşekkür plaketi verdi.

minipaint ulusal karma sergisi açıldı

Abdullah Özyiğit, Ahmet Yeşil, Yenişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'minipaint ulusal karma sergisi' açıldı - Son Dakika


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