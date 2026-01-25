Minneapolis'te Hemşire Alex Pretti Öldürüldü - Son Dakika
Minneapolis'te Hemşire Alex Pretti Öldürüldü

Minneapolis\'te Hemşire Alex Pretti Öldürüldü
25.01.2026 17:02
Federal ICE ajanları tarafından vurulan hemşire Alex Pretti'nin ölümü sonrası ailesi açıklama yaptı.

ABD'nin Minneapolis kentinde federal ICE ajanlarınca vurularak öldürülen kurbanın kimliği ailesi tarafından 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti olarak açıklandı.

Doğa sporları tutkunu olduğu ve özellikle dağ bisikletini sevdiği söylenen Pretti'nin ve geçtiğimiz günlerde yine 37 yaşındaki Renee Good'un öldürlmesinin ardından yapılan protesto eylemlerine katıldığı kaydedildi.

Pretti'nin ölümüyle sonuçlanan olaylar dizisiyle ilgili çelişkili açıklamalar yapıldı. İç Güvenlik Bakanlığı, tabanca taşıyan Pretti'nin silahını arma girişimlerine direnmesi sonrasında, kendilerini savunmak isteyen ICE ajanları tarafından vurulduğunu anlattı. Fakat bazı görgü tanıkları ve yetkililer ile Pretti'nin ailesi bu açıklamaya karşı çıktı.

Ailesi yazılı bir açıklamada Pretti'nin Minneapolis Gaziler Hastanesi'nde yoğun bakım servisi hemşiresi olarak çalıştığını belirtti. Associacted Press Haber Ajansına (AP) konuşan aile, Pretti'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın göç politikalarından rahatsız olduğunu anlattı.

Pretti'nin annesi ayrıca oğlunun Trump yönetiminin çevreyi ilgilendiren kuralları esnetmesini karşı çıktığını belirtti.

Susan Pretti "Bundan nefret ediyordu, insanların ülkeyi çöpe çevirmesinden" dedi.

Ayrıca "Doğa sporlarını seviyordu. Köpeğini gittiği her yere götürürdü. Bu ülkeyi seviyordu ama insanların ülkeye yaptıklarından nefret ediyordu" diye ekledi.

Aile: Park cezası dışında polisle işi yoktu

AP'nin haberinde, Pretti'nin bir yıl kadar önce ölen Pretti loved adventures with his beloved Catahoula Leoparı cinsi köpeğiyle dolaşmayı çok sevdiği vurgulandı.

Ailesi, birkaç park cezası dışında kolluk kuvvetleriyle herhangi bir teması olmadığını belirtti. AP'ye göre Pretti'nin adli sicil kaydı da yok.

Pretti'nin Wisconsin'de yaşayan anne ve babası kısa süre önce oğullarına protestolarda dikkatli olmasını söylediklerini anlattı.

Baba Michael Pretti "İki hafta kadar önce, protestolara git ama aptalca bir şey yapma dedik" diye konuştu.

Pretti'nin ailesi ayrıca bir silaha ve Minessota'da taşıma ruhsatına sahip olduğunu ama silah taşıdığını hiç görmediklerini de belirtti.

Minneapolis Emniyet Müdürü Brian O'Hara ayrıca polisin Pretti'nin yasal yollardan silah edindiğine ve taşıma ruhsatı olduğuna inandığını vurguladı.

'Lütfen oğlumuz hakkında gerçeği ortaya çıkarın'

Pretti'nin ailesi oğullarının "terörist" olduğu yönündeki iddiaların bulunduğu videoları gördükten sonra, bir açıklama yayımladı ve "Yönetimin oğlumuz hakkında anlattığı iğrenç yalanlar kınanacak şeyler ve tiksindirici" dedi.

Aile, videoların Pretti'nin federal ajanlar tarafından yere yatırıldığında elinde silah tutmadığını gösterdiğini savundu.

Açıklamalarında ayrıca "Lütfen oğlumuz hakkında gerçeği ortaya çıkarın. O iyi bir adamdı" çağrısında bulundular.

Eski eşi AP'ye verdiği demeçte, Pretti'nin Demokrat bir seçmen olduğunu ve 2020'de Minneapolis'te bir polis memuru tarafından öldürülen George Floyd'un ardından sokak protestolarına katıldığını söyledi.

Eski eşi, Pretti'nin protestolarda kolluk kuvvetlerine bağırıp çağırabileceğini ancak hiç kavgacı biri olmadığını belirtti.

Illinois eyaleti doğumlu Amerikan vatandaşı Pretti, Green Bay, Wisconsin'de büyüdü ve Preble Lisesi'nde futbol ve ??beyzbol oynamasının yanı sıra atletizm de yaptı. İzciydi ve Green Bay Erkek Korosu'nda şarkı söyledi.

Ailesine göre, Minnesota Üniversitesi'nde okudu ve 2011'de biyoloji, toplum ve çevre alanında lisans derecesiyle mezun oldu.

Hemşire olmak için okula geri dönmeden önce araştırma görevlisi olarak çalıştı.

AP'nin haberine göre, ailesi oğullarıyla son görüşmelerinde , evlerindeki garaj kapısına yaptığı tamir hakkında konuştuklarını söyledi.

İşi Latin Amerika kökenli bir işçi tamamlamıştı ve Pretti'nin ailesi, Minneapolis'te yaşanan tüm olaylar nedeniyle adama 100 dolar bahşiş verdiğini söyledi.

Pretti ile birlikte çalışan Doktor Dmitri Drekonja, ABC News'e ikilinin dağ bisikletine olan ilgileri sayesinde yakınlaştıklarını ve hangi parkurlarda bisiklet sürecekleri konusunda birbirleriyle fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"Etrafında bulunmaktan keyif aldığınız türden bir insandı ve bu yardımsever, güler yüzlü, şakacı adamın terörist olarak etiketlenmesi fikri? Bu çok sinir bozucu" dedi.

Kaynak: BBC

