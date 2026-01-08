Minnesota'da ICE Görevlisi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Minnesota'da ICE Görevlisi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

08.01.2026 16:32
37 yaşındaki Renee Nicole Good, ICE tarafından vurularak hayatını kaybetti, protestolar başladı.

(ANKARA) - ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde dün Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlisi tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki Renee Nicole Good'un kimliğine ilişkin detaylar yerel yetkililer ve medya tarafından doğrulandı. Aracında peluş oyuncaklar bulunan Good'un üç çocuk annesi olduğu öğrenildi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Good'un en küçüğü altı yaşında olmak üzere üç çocuk annesi olduğu belirlendi.

Sosyal medya platformu Instagram hesabında kendisini "şair, yazar, eş ve anne" olarak tanımlayan, aslen Colorado Springs doğumlu bir ABD vatandaşı olan Good'un, geçen yıl Kansas City'den Minneapolis'e taşındığı belirtildi.

Aracından peluş oyuncaklar çıktı

Yerel yetkililer, aracında peluş oyuncaklar bulunan üç çocuk annesi Good'un, ICE faaliyetlerini izleyen hukuki gözlemci olarak olay yerinde bulunduğunu belirtti. Beyaz Saray ise Good'u "yerli terörist" olarak nitelendirdi.

Twin Cities bölgesinde partneriyle birlikte yaşayan Good, ödüllü bir şair olmasının yanı sıra hobi olarak gitar çalıyordu. Good'un annesi Donna Ganger, ABD basınına yaptığı açıklamada kızını, "Tanıdığım en nazik insanlardan biriydi. Son derece şefkatliydi. Hayatı boyunca insanlara baktı, onları korudu. Sevecen, affedici ve sıcak bir insandı. Olağanüstü bir insan olarak yaşadı" sözleriyle anlattı.

Good'un 2023'te hayatını kaybeden eski eşinden altı yaşında bir oğlu, ilk evliliğinden de iki oğlu olduğu belirtildi. Minnesota Eyalet Temsilcisi Leigh Finke, Good'un, çevresi tarafından sevilen, eşcinsel bir kadın olduğunu aktardı.

Minneapolis Kent Konseyi üyeleri yayımladıkları ortak açıklamada, "Renee, bu sabah komşularına yardım eden bir kent sakiniydi ve bugün hayatı federal hükümetin eliyle sona erdi" ifadelerini kullandı.

Olay, Minneapolis'teki 34. Cadde ile Portland Bulvarı yakınlarında, ICE araçlarının bulunduğu bölgede federal görevliler ve sürücüler arasında yaşanan bir münakaşa sırasında meydana geldi. Yaşanan arbede sırasında bir ICE görevlisi, kendileriyle bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden uzaklaşmak üzere harekete geçen SUV araç sürücüsü Good'a üç el ateş açtı.

Good'un hayatını kaybetmesinin ardından Minnesota, New York, Seattle, News Orleans ve gibi bölgelerinde protesto yürüyüşleri düzenlendi. Pek çok kentte protestocular insanlar "Renee için adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Minnesota, Güncel, Son Dakika

