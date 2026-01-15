Miraç Kandili Türkiye'nin Güneydoğu Şehirlerinde Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika
Miraç Kandili Türkiye'nin Güneydoğu Şehirlerinde Coşkuyla İdrak Edildi

15.01.2026 21:19
Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te Miraç Kandili dualarla kutlandı. Gaziantep'teki programda günün anlamı anlatılırken, Malatya'da Diyanet İşleri Başkanı'nın katılımıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Şanlıurfa'da camiler doldu, Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Adıyaman ve Kilis'te de cami programları gerçekleştirildi ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Şahinbey Millet Camisinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Camiyi dolduran vatandaşlara, kandil dolayısıyla günün anlam ve önemi anlatıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Malatya

Malatya'da, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un katılımıyla Karagözlüler Camisi'nde Miraç Kandili, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programıyla idrak edildi.

Darende ilçesinde de Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Yatsı namazı öncesinde cami görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Program kapsamında Hulusi Efendi Vakfı tarafından cami çıkışında vatandaşlara "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" ikram edildi.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak adlandırılan Şanlıurfa'da kandil dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri doldurdu.

Vatandaşlar camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Namazın ardından Dergah Camisi'nde Şanlıurfa Müftülüğünce mevlit okutuldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Müftülüğü tarafından Abdülhamid Han Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler ve şehitler için dua edildi.

Kandil programının ardından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Adıyaman

Adıyaman İl Müftülüğünce Meydan Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Yatsı namazı öncesinde cami görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Programın ardından Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara salep ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Kilis

Kilis'te akşam namazının ardından camilere gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un namaz sonrası verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Miraç Kandili, Etkinlikler, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Türkiye, Malatya, Güncel, Kültür, Kilis, Cami, Son Dakika

