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Son dakika! 'MİRAS' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN DAYI VE 2 YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Son dakika! 'MİRAS' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN DAYI VE 2 YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ

04.01.2022 12:38

Son dakika haberi... KAYSERİ'de, miras nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla öldürülen Seyit (30) ve Gaffar Mehmet (20) Yılmaz kardeşler ile dayıları Serdar Yılmaz (44), Kocasinan ilçesinde toprağa verildi.

KAYSERİ'de, miras nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla öldürülen Seyit (30) ve Gaffar Mehmet (20) Yılmaz kardeşler ile dayıları Serdar Yılmaz (44), Kocasinan ilçesinde toprağa verildi. Cinayet şüphelisi Mehmet Yılmaz ise her yerde aranıyor.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Yılmaz, kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz ile miras nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen Mustafa Akbulut'a da yerden seken mermi isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Serdar Yılmaz ile Mustafa Akbulut da ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Serdar Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Yılmaz ise olay yerinden kaçtı.

Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 2 kardeş ve dayıları Serdar Yılmaz'ın cenazeleri, otopsilerin ardından ailelerine teslim edildi. Hulusi Akar Camisi'ndeki cenazeye Melikgazi Belediye Bakanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile aile üyeleri katıldı. Kılınan namazın ardından 2 kardeş ile dayılarının cenazeleri, Kocasinan ilçesinde bulunan Karahüyük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cinayet şüphelisi Mehmet Yılmaz'ın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Son dakika! 'MİRAS' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN DAYI VE 2 YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika! 'MİRAS' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN DAYI VE 2 YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika! 'MİRAS' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN DAYI VE 2 YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika! 'MİRAS' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN DAYI VE 2 YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika! 'MİRAS' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN DAYI VE 2 YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika! 'MİRAS' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN DAYI VE 2 YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika! 'MİRAS' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN DAYI VE 2 YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ

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Serdar Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! 'MİRAS' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN DAYI VE 2 YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! 'MİRAS' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN DAYI VE 2 YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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