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Ahmet YaşarGümüş'ün yönetmen koltuğunda oturduğu korku türündeki 'Mircin' filmi, Queen Film yapımıdır.
Yönetmen: Ahmet Yaşar Gümüş Senaryo: İlker Çavga Oyuncular:Korkut Çözer, Elif Kartal, Eren Engin, Hande Sipal, Turgut Güneş, İlke Ketboğa, Murat Erhan Filmin Türü: Korku Orijinal Adı: Mircin Yapımcı Firma: Queen Film Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: Türkiye Orijinal Dili: Türkçe Filmin Süresi: 81 dk. Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film Vizyon Tarihi: 30.08.2019
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17.7.2019 12:50:14. #1.13#
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