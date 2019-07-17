Son Dakika Haberleri: Mircin Filmi
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Mircin Filmi

3 saat önce

Mircin filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Mircin filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Ahmet Yaşar Gümüş'ün yönetmen koltuğunda oturduğu korku türündeki 'Mircin' filmi, Queen Film yapımıdır.


Yönetmen: Ahmet Yaşar Gümüş
Senaryo: İlker Çavga
Oyuncular: Korkut Çözer, Elif Kartal, Eren Engin, Hande Sipal, Turgut Güneş, İlke Ketboğa, Murat Erhan
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Mircin
Yapımcı Firma: Queen Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 81 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 30.08.2019

Mircin Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
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