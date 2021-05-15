Mis gibi kokusuyla tezgâhlarda - Son Dakika

Mis gibi kokusuyla tezgâhlarda

15.05.2021 07:30
Mis gibi kokusuyla tezgâhlarda, System.String[]

ÇİLEKLİ DONDURMAŞef Çiğdem Seferoğlu'ndan...MİNİK ŞEFLERLE BERABER HAZIRLAYIN(1 KG İÇİN)NE LAZIM1 litre süt1 tatlı kaşığı nişasta1 su bardağı tozşeker1 tatlı kaşığı salepÇİLEKLİ SOS İÇİN.

ÇİLEKLİ DONDURMA

Şef Çiğdem Seferoğlu'ndan...

Mis gibi kokusuyla tezgâhlarda

MİNİK ŞEFLERLE BERABER HAZIRLAYIN

(1 KG İÇİN)

NE LAZIM

1 litre süt

1 tatlı kaşığı nişasta

1 su bardağı tozşeker

1 tatlı kaşığı salep

ÇİLEKLİ SOS İÇİN...

250 gram çilek

Yarım su bardağı tozşeker

NASIL YAPARIM?

Salep, nişasta ve 2 kaşık tozşekeri karıştırın. 1 bardak süt ilave ederek karışımı çözün ve bir kenarda bekletin.

Sütü derince bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynayan süte kalan tozşekeri ekleyin. Hazırladığınız karışımı yavaş yavaş çırparak ilave edin.

Sütü kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika büyük bir servis kaşığı ya da kepçeyle karıştırın (Savurarak karıştırmak önemli bir püf noktasıdır).

Kaynayıp ocağın altını kapattıktan sonra 5 dakika daha ılıyana kadar karıştırın.

Soğumasını beklerken sosu hazırlamak için 1 kase çileği blender'dan geçirin ve yarım bardak tozşekerle bir tavada 5 dakika kaynatın. Soğuyunca dondurmaya ilave ederek karıştırın. Ağzını kapatın ve buzdolabınızın dondurucu bölümüne kaldırın.

Dondurmayı 1-2 saatlik aralarla çıkarın ve mikserle çırpın. Mikserle çırpılmayacak kadar katılaşınca büyük bir servis kaşığıyla döverek çırpmaya devam edin. Dondurma kıvamına gelene kadar işlemi tekrar edin. Kaşıkla karıştıramayacağınız zaman dondurmanız hazır.

ÇİLEKLİ MİLFÖY PASTA

Şef Arda Türkmen'den...

Mis gibi kokusuyla tezgâhlarda

ÇITIR ÇITIR VE BOL KREMALI

(6-8 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

6 adet dikdörtgen milföy

30-35 adet çilek

KREMASI İÇİN...

2 su bardağı süt

2 su bardağı krema

1 + 1/4 su bardağı tozşeker

2 adet yumurta sarısı

1 su bardağından 2 parmak eksik un

1/4 su bardağı mısır nişastası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

2 su bardağı labne

NASIL YAPARIM?

Süt ve kremayı bir tencereye alın ve ısıtın.

Karıştırma kabına tozşeker ve yumurta sarılarını alın ve iyice çırpın. Karışım hafif kum kıvamı alınca un ve nişastayı ilave edip karıştırmaya devam edin.

Karışım iyice kum gibi olunca ılık olan sütlü krema karışımını yumurtalı karışıma yavaş yavaş, sürekli çırparak ekleyin. İyice harmanlayın.

Karışımı tencereye alın ve kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelmesini sağlayın. Ardından vanilya

ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Muhallebi ılıyınca labneyi ekleyin ve iyice karıştırın. Pastacı kremanız hazır olunca kremanın üzerini streç filmle kaplayın ve soğumaya bırakın.

Milföyleri dondurucudan çıkarın ve ısınması için tezgaha bırakın. Milföyler hafif yumuşayınca iki tanesini birbirine yapıştırın.

Fırın tepsisinin tabanına fırın kağıdı yayın, milföyleri dizin. Başka bir fırın tepsisini üzerine kapatın ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Çilekleri küçük küpler halinde doğrayın. Krema ve çilekleri karıştırın. Fırından çıkan milföyleri soğuttuktan sonra alt katına hazırladığınız çilekli pastacı kremasından yayın ve üzerine bir milföy katı daha ekleyin. Bu milföy katının üzerine de pastacı kreması yayın. En üst kata milföy ekleyin. Pudraşekeri serperek servis edebilirsiniz.

ÇİLEKLİ SEMİZOTU SALATASI Çiğ beslenme (raw food) eğitmeni Çisem Çakır'dan...

Mis gibi kokusuyla tezgâhlarda

HAZIRLAMASI KOLAY

(2 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

1.5 bardak ince ince dilimlenmiş çilek

İnce doğranmış 1 bardak taze bezelye,

1/2 demet semizotu

1/2 demet nane

SOS İÇİN...

10 tane çilek

1 çorba kaşığı bal

2 çorba kaşığı elma sirkesi

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

NASIL YAPARIM?

Semizotu ve naneyi yıkayıp kurutun. Ellerinizle büyükçe parçalar halinde koparıp ince dilimlenmiş çilekler ve taze bezelyeyle bir salata kabına aktarın.

Sos malzemelerini blender'dan pürüzsüz oluncaya kadar geçirin.

Servis etmeden hemen önce sosu salata malzemeleriyle karıştırın.

DİYABET RİSKİNİ AZALTIYOR Emel Unutmaz Duman, beslenme ve diyet uzmanı

İçerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde hem hastalıkların önlenmesinde hem de tedavisinde etkilidir.

İçerdiği polifenollerin sağlıklı bireylerde insülin duyarlılığını arttırdığı biliniyor. Bu da diyabet riskinin azalması anlamına geliyor.

Osteoartrit ve diz ağrısı yaşayan kişilerde çilek ağrıyı ve şişliği azaltmaya yardımcı olabilir.

Antienflamatuar etkisi sayesinde kronik hastalıklara karşı koruyucudur. Bilişsel fonksiyonlar açısından faydalıdır.

Günlük beslenme döngüsüne çilek ve diğer meyveleri dahil etmenin kardiyovasküler hastalıkları, kanseri, Alzheimer'ı ve diğer bozuklukları önlemeye yardımcı olabileceği biliniyor.

Mis gibi kokusuyla tezgâhlarda

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mis gibi kokusuyla tezgâhlarda - Son Dakika Magazin


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