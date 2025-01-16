Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Malatya

Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü

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Malatya'nın Darende ilçesinde 83 yaşındaki kadın, İstanbul'dan misafirliğe gelen akrabası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

16.01.2025 23:24  Güncelleme: 23:36
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Kan donduran olay sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

YAŞLI KADIN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İddiaya göre, İstanbul'dan ailevi işleri için yakını Emine G.'nin (83) yanına gelen B.K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşlı kadını bıçakla yaraladı. Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Emine G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ BAŞLATILAN TAHKİKAT SÜRÜYOR

B.K. gözlatına alınırken, yaşlı kadının cenazesi kaldırıldığı Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınarak definedilmek üzere Darende ilçesine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA

İstanbul, Darende, Malatya, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika Malatya Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Serkan Güngör:
    el insaf ya . 83 yasindaki biri ile ne derdi olur insanin.. 69 1 Yanıtla
    ASALET TiCARET:
    Yüzde 90 Para istedi Vermeyince Sonuc Hüsran.. 1 0
    Serkan Yalçın:
    ney parasını çalmıştır 0 0
  • monşer null:
    Vicdansız merhametsiz Cani 57 0 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    Bu dünyada adam öldürmek zulüm yapmak işkence etmek bu zalimlere kolay olabilir ahirette ne yapacaklar orası kesin hüküm peşin bu dünya elbet bitecek orası hiç bitmeyecek 52 0 Yanıtla
    Elifnaz2012:
    kesinlikle 1 0
  • Elifnaz2012:
    Bunlar insan olamaz Allah bildiği gibi yapsın 30 1 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu:
    allahsızlar hiçmi korkmadınız şeyanızdan bulun 22 3 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    yüzde yüz?? istedi o da yok dedi.oldurdu başka bir izahı yok bunun idam gelsin artık ne bu yaa hergun herkes birini öldürüyor 2 20 Yanıtla
  • Elifnaz2012:
    yazık 22 0 Yanıtla
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