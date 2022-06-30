Mısır bahçesi içine ekili kenevirler drondan kaçamadı - Son Dakika
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Mısır bahçesi içine ekili kenevirler drondan kaçamadı

30.06.2022 16:30
Mısır bahçesi içine ekili kenevirler drondan kaçamadı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan dron destekli uyuşturucu operasyonunda mısır ekili bahçe içerisinde boyları 20 ila 40 cm arasında değişen 161 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan dron destekli uyuşturucu operasyonunda mısır ekili bahçe içerisinde boyları 20 ila 40 cm arasında değişen 161 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince T.S. isimli şahsın esrar elde etmek amacı ile yasadışı kenevir ekimi yaptığına dair bilgiye ulaşıldı. Kızılcaali Mahallesi Kokarpınar mevkiinde dron destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda mısır ekili bahçe içerisinde kenevir ekim alanı tespit edildi. Şüphelinin arazi ve evinde gerçekleştirilen aramalar neticesinde; boyları 20 ila 40 cm arasında değişen 161 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 1 adette ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İfadesi alınan T.S. serbest bırakıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Ormanlık arazide 6 farklı noktaya ekilmiş kenevirler bulundu Ormanlık arazide 6 farklı noktaya ekilmiş kenevirler bulundu Keban'da tayini çıkan birim amirleri için veda programı düzenlendi Keban'da tayini çıkan birim amirleri için veda programı düzenlendi
Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Kaynarca, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mısır bahçesi içine ekili kenevirler drondan kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır bahçesi içine ekili kenevirler drondan kaçamadı - Son Dakika
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