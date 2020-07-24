Mısır bayramdan sonra hasat bayramına hazırlanıyor

Türkiye'nin en önemli mısır üretim merkezlerinden Adana'da Kurban Bayramı sonrası hasat başlayacak

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Fiyatlar 1 lira 50 kuruş olarak açıklanırsa çiftçinin yüzü güler"

ADANA - Türkiye'nin en önemli mısır üretim merkezlerinden Adana'da Kurban Bayramı sonrası hasat başlayacak. Havaların iyi gitmesi nedeniyle çiftçiler rekoltenin yüksek olacağı ve yüzlerinin güleceği beklentisi içerisine girerken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, devlet tarafından fiyatların kilogram başına 1 lira 50 kuruş olarak belirlenmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin 6 buçuk milyon tonluk mısır üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayan Adana'da 'sarı altın' olarak adlandırılan mısırın hasadı Ağustos ayının ilk haftasında başlayacak. Kent genelinde sezon boyunca havaların iyi gitmesi nedeniyle yem, nişasta, yağ ve biyoyakıt başta olmak üzere çok geniş alanda kullanılabilen mısırın rekoltesinin yüksek olması bekleniyor.

850 bin dekar alanda ekilen mısır için Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen sene fiyatları hasattan önce bin 150 lira olarak açıkladı. Çiftçiler bu sene de fiyatların hasattan önce açıklanmasını istiyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ülke genelinde mısır tüketiminin 8 buçuk milyon ton olduğunu yaklaşık 2 milyon ton ithalat yapıldığını belirterek, fiyatların her sene erkenden açıklanmasın ithalatında önüne geçilmesi için bir avantaj olduğunu söyledi.

"Açık teşviklerle kapatılır"

Doğan, "Türkiye'nin mısır ihtiyacı 8 buçuk milyon ton. Aylık mısır tüketimimiz 650-700 bin ton arasında. Bunun sadece 6 milyon tonunu biz üretiyoruz. Aslında teşvik ve destekler daha çok arttırılsa ülkemizde mısır ekimi daha fazla olacaktır. Buğdayda yüzde 22 fiyat artışı oldu biz mısırda fiyat artışının daha fazla olmasını istiyoruz. İnanın ki fiyatlar bu sene bin 500 lira civarında olursa gelecek sene mısır ekim alanları daha fazla artacak ve açık kendiliğinden kapanacak. Bu açığın kapanması verilen teşviklerle olur. Fiyatlar eğer ekim yapılmadan açıklanırsa çiftçimiz ona göre hangi ürünü ekeceğini bilir" diye konuştu.

"Mısır ekimi yüzde 20 arttı"

Mısırın rekoltesinin de bu sene geçen yıla göre iyi olacağını beklediklerini vurgulayan Doğan, "Mısır hasadına bayramdan sonra başlayacağız. Havaların iyi gitmesinden dolayı bu sene verimi geçen yıllara göre daha iyi bekliyoruz. Geçen yıl yüzde 20 olan verim kayıpları bu sene olmayacak. Ülkemizde üretilen mısır 6 milyon dönümün üzerinde Adana'da ise 850 bin dekar alanda mısır üretiliyor. Geçen yıla oranla Adana'da mısır ekim alanları yüzde 20 arttı. Pamuk para etmeyince ekimi azaldı ve insanlar mısıra yöneldi. İkinci ürün mısır ekimi de bu sene fazla. Eğer fiyatlarda iyi olursa çiftçinin yüzü gülecektir" ifadelerini kullandı.