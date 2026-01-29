Mısır Çarşısı'nda silahlı kavga: 1 ölü

İstanbul Fatih'te, Mısır Çarşısı girişinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tarihi çarşının girişinde sabah saatlerinde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen A.U. ile B.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada tabancayla vurulan A.U, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
A.U, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Araştırma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, olayın ardından kaçan B.A'yı yakaladı.
Şüphelinin "kasten yaralama" suçu kapsamında emniyetteki işlemleri devam ediyor.
