Mısır Cumhurbaşkanı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile Libya'daki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile Libya'daki son gelişmeleri görüştü

29.03.2022 16:04
Mısır Cumhurbaşkanı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile Libya'daki son gelişmeleri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, El-Menfi'yi Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı makamında kabul etti.

Görüşmede tarafların, "Libya'daki siyasi durumlarda yaşanan gelişmeler ve ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik çabaları" ele aldığı kaydedildi.

Sisi'nin görüşmede, Libya Başkanlık Konseyi'nin, ülkedeki devlet kurumlarının birleştirilmesi, ulusal uzlaşının temellerinin atılması ve mevcut siyasi krizin aşılmasına yönelik gösterdiği çabaları taktir ettiği belirtildi.

Mısır'ın Libya'daki krize, siyasi bir çözüm bulunması adına tam desteğini devam ettirdiğini yineleyen Sisi'nin, ülkede istikrarı sağlayacak anayasal çerçeveye uygun, özgür ve şeffaf seçimlerin yapılmasının önemine dikkat çektiği ifade edildi.

Öte yandan El-Menfi'nin ise görüşmede, iki ülke ilişkilerinin geçmişe dayanan köklü ilişkilerini hatırlatarak, Mısır diplomasisinin Libya'daki istikrar ve barışı destekleyen çabalarını övdüğü belirtildi.

Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi, Libya'daki son gelişmeleri görüşmek ve iki ülke arasındaki iş birliği olanaklarını görüşmek için dün Kahire'ye gelmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile Libya'daki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır Cumhurbaşkanı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile Libya'daki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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