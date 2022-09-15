Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 46 kişi daha serbest bırakıldı - Son Dakika
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Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 46 kişi daha serbest bırakıldı

15.09.2022 18:04
Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 46 kişi daha serbest bırakıldı

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 46 ihtiyati tutuklu hakkında daha tahliye kararı çıkarıldığını duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 46 ihtiyati tutuklu hakkında daha tahliye kararı çıkarıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu üyeleri Tarık el-Avadi, Tarık el-Huli ve Muhammed Abdulaziz konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Haklarında tahliye kararı çıkarılan tutukluların listesini paylaşan ve Af Komisyonu ile İçişleri Bakanlığına teşekkür eden Avadi, "Elhamdülillah, aralarında Heysem Muhammed'in (aktivist) de bulunduğu 46 ihtiyati tutuklu, savcılığın kararıyla serbest bırakıldı. Alınan kararlara değer veriyoruz ve devamı için hep birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Komisyon üyeleri Huli ve Abdulaziz de tutuklu yargılananların dosyalarının tamamlanması ve serbest bırakılmaları konusunda gösterilen çabalardan ötürü Cumhurbaşkanlığı ile ilgili makamlara teşekkürlerini iletti.

Mısır yasalarına göre, Cumhuriyet Savcısı tutukluları serbest bırakma yetkisine sahip. Cumhurbaşkanı ise kesin hüküm giymiş mahkumların cezalarının tamamını veya bir kısmını affedebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 9 Eylül'de de 33 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı çıktığını duyurmuştu.

Böylece Cumhurbaşkanı Abdulfettaf es-Sisi'nin nisan ayında ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu duyurmasından bu yana Mısır'da tahliye edilen tutuklu sayısı 243'e ulaşmış oldu.

Sisi'nin başlattığı ulusal diyalog süreci

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

Resmi verilere göre Mısır genelinden ulusal diyalog sürecine katılmak üzere form dolduranların sayısı 96 bini aşmıştı.

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Kaynak: AA

Mısır, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 46 kişi daha serbest bırakıldı - Son Dakika
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