Mısır'da Adalet Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı'nın da Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Mısır'da Adalet Bakanı Ömer Mervan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nevin Cami'ye yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mısır yerel basınında yer alan haberlerde, Kovid-19 tanısı konulan Mervan ile Cami'nin tedavilerine evlerinde başlandığı ve ülkede koronaya yakalanan toplam bakan sayısının 3'e yükseldiği aktarıldı.

Maliye Bakanı Muhammed Muit'in 18 Şubat'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve evinde tedavisine başlandığı duyurulmuştu.

Mısır'da Başbakan Yardımcısı Hani Yunus'un yanı sıra, İskenderiye, Asvan ve Dekahliye valileri de koronavirüse yakalanmışlardı.

Ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 353'e, vaka sayısının 178 bin 151, iyileşen hasta sayısının da 137 bin 837'ye ulaştığı belirtildi.

Mısır'da Kovid-19 aşılama süreci öncelikle sağlık personeline olmak üzere 21 Ocak'ta başlatılmıştı.