Mısır'da Anayasa Değişikliğine Karşı Duruş Değişim İçin Bir Fırsattır" (2)

Mısır'da muhalif kesim, "Cumhurbaşkanlığı görev süresini uzatacak ve Abdulfettah es-Sisi'nin üçüncü dönem adaylığının önünü açacak" anayasa değişikliğine karşı çıkmayı, ülkenin içinde bulunduğu durumdan "kurtarılması" ve değişim için bir fırsat olarak nitelendiriyor.

SUHEYB KALALİVE - Mısır'da muhalif kesim, "Cumhurbaşkanlığı görev süresini uzatacak ve Abdulfettah es-Sisi'nin üçüncü dönem adaylığının önünü açacak" anayasa değişikliğine karşı çıkmayı, ülkenin içinde bulunduğu durumdan "kurtarılması" ve değişim için bir fırsat olarak nitelendiriyor.



Cumhurbaşkanlığı süresini 4 yıldan 6 yıla çıkaracak ve Sisi'nin üçüncü dönem adaylığının önünü açacak olan anayasa değişikliği teklifi, 14 Şubat'ta parlamentoda prensipte kabul edildi.



Anayasa Komisyonu, değişiklik teklifi için ikinci aşama kabul edilen toplantılara dün başladı. Oturumlarda El-Ezher Kurumu, Mısır Kilisesi, üniversiteler ve basın gibi farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin, değişiklik teklifleriyle ilgili görüşlerini dile getirecek.



"Halkın iradesi, onuru ve haklarına karşı bir saldırı"



El-Cemaa el-İslamiyye'nin üst düzey yöneticilerinden Tarık ez-Zemer ise anayasada yapılmak istenen düzenlemelerin, "halkın iradesi, onuru ve haklarına karşı bir saldırı niteliğinde" olduğunu söyledi.



Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden alınmasına karşı gelerek ülkesinden ayrılan Zemer, "Bu düzenlemenin kabul edilmemesi, ülke için bir değişim fırsatı olabilir." ifadesini kullandı.



Zemer, düzenlemenin geleceğine ilişkin, "diktatörlüğün bardağı taşıran son damlası olduğu ve diktatörlüğün gitmekten başka bir yolu olmadığı" görüşünü paylaştı.



Cezayir ve Sudan'daki gösterileri hatırlatan Zemer, bölgede, Arap Baharı esintilerini yeniden canlandıracak genel bir hava olduğuna işaret etti.



Tarık ez-Zemer, Arap Baharı hareketinin karşılaştığı "karşı devrimin" başarısız olduğunu, siyasi sorunlara çözüm bulamadığını ve iktidara gelmesiyle ekonomik sıkıntıların arttığını dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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