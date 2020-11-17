Mısır'da korona önlemleri altında 13. Kahire Caz Festivali - Son Dakika

Mısır'da düzenlenen 13. Kahire Caz Festivali'ne bu sene korona virüs önlemleri damga vurdu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bu yıl 13.'sü düzenlenen Kahire Caz Festivali, her yıl dünyanın birçok ülkesinden ünlü müzisyenler ile caz severleri bir araya getiriyor. Festival, ilk olarak 2009 yılında, ünlü Mısırlı piyanist Amuro Salah tarafından caz müziği daha geniş kitlelere ulaştırmak için düzenlendi. O zamandan bu yana festival; efsanevi Brezilyalı müzisyen Gilberto Gil, Lübnanlı besteci Ziad Rahbani, İspanyol besteci Carlos Benavente, ünlü Japon gitarist Kazumi Watanabe ve Hollandalı perküsyoncu Han Beninco gibi pek çok ünlü ismi sahnesinde ağırladı. Avrupa Birliği (AB) tarafından da desteklenen festivalde; gösterilerin yanı sıra cazla ilgili sergiler ve seminerler de düzenleniyor.

Mısır hükümeti, Temmuz ayında aldığı korona virüs önlemleri kapsamında, ülkedeki tüm kültürel faaliyetleri askıya almıştı. Kahire caz festivalinin de iptali gündeme gelmişti. Fakat hükümet geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla, Covid-19 önlemlerinin sıkı bir şekilde uygulanması kaydıyla festivalin yapılmasına izin verdi. Festival alınan korona önlemleri altında gerçekleştirildi. Oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi. Seyircilere festival alanına girerken ve orada kaldıkları süre boyunca maske takma zorunluluğu getirildi. Performans ve sergi mekanları dezenfekte edildi.

Bu yıl 13 Kasım'da başlayan festival, 20 Kasım tarihine kadar devam edecek. - KAHİRE