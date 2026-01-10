Mısır'da Trafik Kazası: 11 Ölü - Son Dakika
Mısır'da Trafik Kazası: 11 Ölü

10.01.2026 10:04
Minya'da iki aracın çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

KAHİRE, 10 Ocak (Xinhua) -- Mısır'ın Minya vilayetinde çölden geçen bir karayolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Güvenlik kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada cuma günü bir kamyon ile bir kamyonet arasında büyük bir çarpışma yaşandığını söyledi.

Olay yerine giden güvenlik güçleri ve ambulanslar yaralıları yakındaki hastanelere kaldırdı.

Trafiğin akışını yeniden sağlamak için enkaz kaldırılırken, kazanın nedenlerini belirlemek için ilk soruşturma başlatıldı.

Mısır'da her yıl özellikle aşırı hız, trafik kuralları ihlali ve kötü yol koşulları gibi nedenlerle meydana gelen trafik kazalarında binlerce kişi yaşamını yitiriyor. Mısır son yıllarda trafik akışını iyileştirmek ve yol güvenliğini artırmak için yol ağını yenileme çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Trafik, Ulaşım, Güncel, Minya, Mısır, Son Dakika

Güncel

