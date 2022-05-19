Mısır'da Yeni Mezunlar İçin İstihdam Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
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Mısır'da Yeni Mezunlar İçin İstihdam Fuarı Düzenlendi

19.05.2022 18:52
Mısır'da Yeni Mezunlar İçin İstihdam Fuarı Düzenlendi

İSMAİLİYE, 19 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'ın İsmailiye kentinde, Mısır'daki Çinli şirketler için düzenlenen bir istihdam fuarında Çinli bir şirketin standında bilgi alan Mısırlı mezunlar görülüyor, 17 Mayıs 2022.

İSMAİLİYE, 19 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'ın İsmailiye kentinde, Mısır'daki Çinli şirketler için düzenlenen bir istihdam fuarında Çinli bir şirketin standında bilgi alan Mısırlı mezunlar görülüyor, 17 Mayıs 2022. Mısır'daki Çinli şirketler için düzenlenen istihdam fuarı, Kovid-19 nedeniyle iki yıllık aranın ardından Mısır'ın kuzeydoğusundaki İsmailiye kentinde Salı günü açıldı. Fuarda, iş arayan üniversite mezunları için yüzlerce pozisyon mevcut. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

İstihdam, Mısır, Mayıs, Salı, Güncel, Son Dakika

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