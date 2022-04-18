Mısır'daki Çinli Şirketler Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Bağışta Bulundu - Son Dakika

KAHİRE, 18 Nisan (Xinhua) -- Organizatörler Cumartesi günü, Mısır'daki 30'dan fazla Çinli şirketin, Kahire'de düzenlenen Ramazan yardım etkinliği sayesinde, ihtiyaç sahibi yerel ailelere yardım amacıyla 1 milyon Mısır sterlini (yaklaşık 54.245 ABD doları) bağışta bulunma şansı yakaladıklarını söyledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Çin Ticaret Odası tarafından düzenlenen yardım etkinliğinde çocuklar aldıkları sırt çantalarını gösteriyor, 16 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Organizatörlere göre bu yılki etkinlik, Mısır'daki Çin Ticaret Odası tarafından 2015 yılında başlatılmasından bu yana türünün sekizincisi oldu. Yıllar boyunca bağışlanan 10.000'den fazla Ramazan hediye kutusu sayesinde 40.000'den fazla yoksul aileye yardım sağlandı. Çin'in Mısır Büyükelçisi Liao Liqiang Cumartesi günü düzenlenen etkinlikte, Çin halkının nezaket göstermenin ve karşılık vermenin geleneksel erdemini taşıdığını ve Çinli şirketlerin yardım eli uzatmak için inisiyatif kullanmasının iki halk arasında iyi günde ve kötü günde yaşanan derin dostluğu yansıttığını söyledi. Mısır Entegre Kalkınma Derneği Başkanı Hanaa İsmail de, bu etkinliği düzenlediği için Çin tarafına teşekkür ederek, bağışların ihtiyaç sahiplerine zamanında dağıtılacağını söyledi.