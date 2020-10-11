Mısır'daki gösterilerde yaklaşık 1943 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mısır'daki gösterilerde yaklaşık 1943 kişi gözaltına alındı

11.10.2020 00:03
Mısır'daki gösterilerde yaklaşık 1943 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Mısır'da, 20 Eylül'den bu yana düzenlenen gösterilerde yaklaşık 1943 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Mısır'da, 20 Eylül'den bu yana düzenlenen gösterilerde yaklaşık 1943 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Mısırlı hukukçu Halid Ali Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 20 Eylül'den bu yana devam eden gösterilerde yaklaşık 1943 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Ali, resmi makamlardan açıklama yapılmadığı için tutuklanan kişilerle ilgili verileri paylaşan avukatlar, bu kişilerin yakınları ve insan hakları kuruluşlarından aldıklarını ifade etti.

Ali açıklamasında, bu kişiler hakkında 15 gün gözaltı kararı verildiğini ve bu sayının serbest bırakılanları kapsamadığını aktardı.

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin sürgünde yaşadığı İspanya'dan rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısı sonucu 20 Eylül'de ülkenin çeşitli bölgelerinde eylemler başlamıştı.

İnsan Hakları, Facebook, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'daki gösterilerde yaklaşık 1943 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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