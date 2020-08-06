Mısır'daki Sisi yönetiminin Libya'ya asker göndermesi zayıf bir ihtimal - Son Dakika

Mısır'daki Sisi yönetiminin Libya'ya asker göndermesi zayıf bir ihtimal

Mısır'daki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetiminin Libya'nın doğusuna asker göndermesi konusunda farklı ihtimaller konuşulurken, Kahire'nin, ulusal güvenliğini tehdit edecek bir durum olmadıkça bu ülkeye asker gönderme olasılığının zayıf olduğu belirtiliyor.

Mısır'daki Sisi yönetiminin Libya'ya asker göndermesi zayıf bir ihtimal, System.String[]

Mısır'daki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetiminin Libya'nın doğusuna asker göndermesi konusunda farklı ihtimaller konuşulurken, Kahire'nin, ulusal güvenliğini tehdit edecek bir durum olmadıkça bu ülkeye asker gönderme olasılığının zayıf olduğu belirtiliyor.

Mısır - Libya Sellum sınırından Sirte'ye kadar yaklaşık 1000 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Mısır yönetiminin riskleri göze alıp Libya içlerine doğru askeri bir müdahalede bulunması durumunda, Libya'nın doğusundaki kabilelerin bir bölümünün bunu işgal olarak algılayabileceği öngörülüyor.

İkinci ihtimal ise Mısır ordusunun Libya sınırından 10 veya 20 kilometre içeri girerek bir tampon bölge oluşturması. Bu durumda Mısır'ın hem kontrollü ve güvenli hareket edeceği hem de sınır güvenliğini sağlamış olacağı değerlendiriliyor.

Sisi yönetimi, Libya hükümetinin içinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Libya uzantısının yer aldığını öne sürüyor. İhvan, Mısır'da 2013'teki darbenin ardından göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur döneminde aynı yılın aralık ayında terör örgütü ilan edilmişti.

Uzmanlar, Mısır ordusunun Libya topraklarına girmesi ihtimali konusunda birbirine yakın görüşler ifade ediyor.

Mısır ordusunun Libya topraklarına girmesi zayıf ihtimal

AA muhabirine konuşan Beyan Araştırma Merkezi Müdürü Libyalı araştırmacı Nezar Krikish, siyasi görüşmelerin ve müzakerelerin sonuç vermemesi durumunda Mısır yönetiminin Fransa ve Rusya'nın yardımı ile Libya'nın doğusuna hava savunma sistemleri yerleştirme yolunu tercih edeceğini düşünüyor.

Mısır ordusunun Libya topraklarına girmesi ihtimalinin zayıf olduğuna işaret eden Krikish, "Sisi yönetimi, savaş çıkması durumunda Fransa ve Rusya'dan destek verecekleri konusunda teminat alırsa ancak o zaman Libya sınırından içeri girebilir." ifadelerini kullandı.

Krikish, Mısır ordusunun Libya topraklarına girmesi durumunda orada uzun süre kalması gerektiğini belirterek, söz konusu ordunun içeride tutunabilmesinin ancak diğer güçlü ülkelerle yapacağı bir koalisyonla mümkün olabileceğini ve bunun da an itibarıyla mümkün görünmediğini vurguladı.

Mısır'ın Libya'ya asker göndermesi kolay bir seçenek değil

Mısırlı gazeteci yazar, Kutub el-Arabi, "Mısır'ın Libya'ya askeri olarak girmesinin kolay bir seçenek olmadığını" ve Mısır ordusunun 1963'teki "acı Yemen tecrübesinin" unutulmadığını ifade etti.

Uluslararası arenadaki aktif güçlerin Sisi yönetiminin Libya'ya askeri müdahalesine izin vermeyeceğini öngören Arabi, "Mısır ordusundaki komutanlar, sınırdan 1000 kilometre içlere kadar uzanacak böyle bir müdahale konusunda hevesli olmayabilir." dedi.

" Türkiye'nin desteklediği Libya ordusunun ülkenin doğusuna kadar ilerleyip, Mısır sınırına yaklaşması durumunda Mısır ordusu Libya sınırından içeri doğru harekat başlatabilir." diyen Arabi, Libya hükümetinin de zaten böyle bir niyeti olmadığını söyledi.

Arabi, Libya hükümeti ve ordusundaki bazı yetkililerin "bütün Libya topraklarında kontrolü sağlayacakları" yönünde açıklamaları olduğunu ancak şu aşamada bunun mümkün görünmediğini kaydetti.

Arabi, Libya hükümetinin ülkenin batı, güney ve orta bölümünde kontrolü tamamen sağlamayı hedeflediğini, ancak tüm doğu bölgelerini ele geçirmek gibi bir niyeti bulunmadığını söyledi.

Bir Mısırlı olarak şu aşamada Mısır ulusal güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünmediğini dile getiren Arabi, şunları kaydetti:

"Mısır Meclisi'nin Sisi'ye yetki vermesi anayasal ve rutin bir durumdur. Yönetim, zaman kazanmak ve kamuoyunda Libya meselesinde ciddi olduğu imajını vermek istemiştir. Eğer rejim askeri olarak herhangi bir müdahale yapmak istese Meclis'ten onay almadan yapar.

Mısır için Nil suları daha stratejiktir ve milli güvenlik meselesidir. Mısır için asıl tehlike Etiyopya tarafından Nil suları üzerine yapılan Hedasi barajıdır."

Ne olmuştu?

Libya ordusunun, 5 Haziran'da başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentini ele geçirmesinin ardından çok kısa bir sürede Sirte kentinin batısına kadar ilerlemesi Libya'da dengeleri değiştirdi.

Libya ordusunun 6 Haziran'da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlatması ise Birleşmiş Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Rusya'yı da endişelendirdi.

Bazı BAE'li yetkililerin teşvikleriyle Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih, Mısır'dan Libya'ya askeri müdahalede bulunmasını istedi.

Mısır Meclisi'nde 20 Temmuz'da yapılan gizli oturumda Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Ülkenin batı sınırı (Libya) dışına birlik gönderme yetkisi" verilmesinin ardından, Terhune'nin ele geçirilmesi ile başlayan Libya'daki endişeli bekleyiş fırtına öncesi sessizliğini andırır hale geldi.

Öyle anlaşılıyor ki Mısır yönetiminin ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edecek bir durum olmadıkça Libya'ya asker gönderme ihtimali oldukça zayıf.

Abdülfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'daki Sisi yönetiminin Libya'ya asker göndermesi zayıf bir ihtimal - Son Dakika
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