Son Dakika Haberleri: Mısır'daki Tren Kazasıyla İlgili 5 Kişi Daha Gözaltına Alındı

Mısır'daki Tren Kazasıyla İlgili 5 Kişi Daha Gözaltına Alındı

58 dakika önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen tren kazasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

Mısır'daki Tren Kazasıyla İlgili 5 Kişi Daha Gözaltına Alındı, System.String[]
Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen tren kazasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

Mısır Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, aralarında istasyondaki trenlerin işletme müdürü ve iki işletme personelinin de bulunduğu 5 şüphelinin sorgulanmak üzere 4 gün gözaltına alınmasına karar verildiği belirtildi.

Başsavcılık, daha önce soruşturma kapsamında 2 makinist ile yardımcılarının da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alınmasına karar vermişti.

Kahire'nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda 27 Şubat'ta meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi yaralanmıştı.

Mısır Başsavcılığı olayın ardından, tren kazasının, makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:08 Kaynak: AA

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