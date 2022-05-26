Mısır Dışişleri Bakanı, GKRY'li mevkidaşı ile ikili "iş birliğini" görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır Dışişleri Bakanı, GKRY'li mevkidaşı ile ikili "iş birliğini" görüştü

26.05.2022 16:41
Mısır Dışişleri Bakanı, GKRY'li mevkidaşı ile ikili "iş birliğini" görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Şukri, Kahire'ye resmi ziyaret gerçekleştiren GKRY'li mevkidaşı Kasoulides ile Dışişleri Bakanlığı konutunda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şukri, Mısır-GKRY ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi yönündeki arzusunu dile getirdi.

Mısır-GKRY ilişkilerini "şeffaf" olarak nitelendiren Bakan Şukri, "Çünkü biz, iki halk arasındaki güçlü ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz'de istikrarın artırılması, Akdeniz'deki bazı zorluklara karşı iş birliği ve ortak çalışmaların artırılması gibi ortak ilkeler çerçevesinde çalışıyoruz." dedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında da Şukri ile Kasoulides'in başta ticaret, enerji ve yatırım olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini ve ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: 'Putin, Ukrayna'da kaybetmeli' İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: 'Putin, Ukrayna'da kaybetmeli'
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs, Mısır, Rum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı, GKRY'li mevkidaşı ile ikili 'iş birliğini' görüştü - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:54:15. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır Dışişleri Bakanı, GKRY'li mevkidaşı ile ikili "iş birliğini" görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement