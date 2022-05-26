Mısır Dışişleri Bakanı, GKRY'li mevkidaşı ile ikili "iş birliğini" görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Şukri, Kahire'ye resmi ziyaret gerçekleştiren GKRY'li mevkidaşı Kasoulides ile Dışişleri Bakanlığı konutunda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şukri, Mısır-GKRY ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi yönündeki arzusunu dile getirdi.

Mısır-GKRY ilişkilerini "şeffaf" olarak nitelendiren Bakan Şukri, "Çünkü biz, iki halk arasındaki güçlü ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz'de istikrarın artırılması, Akdeniz'deki bazı zorluklara karşı iş birliği ve ortak çalışmaların artırılması gibi ortak ilkeler çerçevesinde çalışıyoruz." dedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında da Şukri ile Kasoulides'in başta ticaret, enerji ve yatırım olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini ve ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldığı kaydedildi.