Mısır'ın Sina Operasyonu'nda askerlerden ölü ve yaralıların olduğu açıklandı - Son Dakika

Mısır ordusunun Sina'da yürüttüğü operasyonda aralarında komutanların da olduğu birkaç askerin öldüğü ve yaralandığını, 77 silahlı unsurun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Sina'da 22 Temmuz'dan bu yana yürütülen operasyonlarda aralarında komutanların da olduğu birkaç askerin öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

Rifai, operasyon kapsamında 77 silahlı unsurun da etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Mısır ordusu, Sina Yarımadası'ndaki "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik, kara, hava ve deniz birliklerinin katılımıyla 9 Şubat'ta, "2018 Sina Operasyonu"nu başlatmıştı.