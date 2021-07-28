Mısır Savunma Bakanı Zeki, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile "askeri iş birliğini" görüştü - Son Dakika

Mısır Savunma Bakanı Orgeneral Muhammed Zeki, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle başkent Kahire'ye gelen Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz tarafından resmi Facebook sayfasında yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki askeri iş birliği ile bölgedeki gelişmelerin ışığında ortak öneme sahip meselelerin görüşüldüğü aktarıldı.

Mısırlı Bakan Zeki'nin Mısır ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ni birbirine bağlayan derin ilişkilerinden övgüyle bahsettiği kaydedilen açıklamada, Zeki'nin askeri iş birliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi yönündeki arzusunu dile getirdiği bildirildi.

Açıklamada, Lübnan Genelkurmay Bakanı Avn'ın ise, Mısır Silahlı Kuvvetleri ve Mısır'ın bölgenin güven ve istikrarının korunmasında aldığı rolden övgüyle bahsettiği vurgulandı.

Avn'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesine de yer verilen açıklamada, tarafların iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Lübnan'ın bazı alanlarda Mısır'ın tecrübelerinden faydalanması konularını ele aldığı kaydedildi.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Mısır'a geldi.