Mısır ve AB’den Bölgesel Gelişmelere Dair Görüşme

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze, Sudan ve İran başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ekim 2025'te Brüksel'de düzenlenen Mısır-AB Zirvesi'nin ardından taraflar arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik imkanlar değerlendirildi.

Görüşmede Abdulati, Avrupa'dan Mısır'a daha fazla yatırım çekilmesinin, Mısır ürünlerinin AB pazarlarına girişinin kolaylaştırılmasının ve özel sektörle işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Kallas ise Mısır'ın bölgede güven ve istikrarın desteklenmesindeki kurucu rolünden övgüyle söz ederek, Kahire'nin AB'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

Gazze'deki gelişmeler

Gazze Şeridi'ndeki son durumun ana gündem maddesi olduğu görüşmede Abdulati, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin maddelerin uygulanması için uluslararası ve bölgesel çabaların artırılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Filistin yönetiminin Gazze'deki görev ve sorumlulukları devralmasına yönelik hazırlıklara değinen Abdulati, bölge halkının günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçici bir yapı olarak öngörülen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne desteklerini yineledi.

Ateşkesin denetlenmesi amacıyla uluslararası bir istikrar gücünün acilen konuşlandırılması gerektiğini belirten Abdulati, insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasının, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesinin ve yeniden imar sürecine geçilmesinin önemini vurguladı.

Sudan için "insani ara" çağrısı

Sudan'daki gelişmelere ilişkin Mısır'ın yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında bilgi veren Abdulati, kapsamlı bir ateşkese zemin hazırlamak amacıyla acilen "insani ara" ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Güvenli insani koridorların oluşturulmasının öncelik taşıdığını belirten Abdulati, Sudan halkına yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.

Abdulati ayrıca, Mısır'ın Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi ve ulusal kurumların korunması çağrısında bulundu.

İran ve nükleer dosyası

Bölgesel gerilimin düşürülmesi ve Orta Doğu'nun daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğini ifade eden Abdulati, Washington ile Tahran arasındaki nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için uygun şartların sağlanmasının önemine işaret etti.

Abdulati, nükleer dosyanın tüm tarafların çıkarlarına hizmet edecek kapsamlı ve dengeli bir çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Görüşmenin sonunda taraflar, bölgede kalıcı barışın sağlanması amacıyla bölgesel gelişmeler konusunda koordinasyonu sürdürme ve istişareleri artırma konusunda mutabık kaldı.