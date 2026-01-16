Mısır ve ABD'den Gazze Üzerine Görüşme

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tamamlanmasını ve İran'da tırmanan gerilimi ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdikleri bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullati, Witkoff ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki ateşkes planının ikinci aşamasına geçilmesinin ardından atılacak adımlar değerlendirildi.

Açıklamada, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ve ateşkesin uygulanmasını denetlemek üzere Uluslararası İstikrar Gücü konuşlandırılması dahil olmak üzere, ikinci aşamanın hayata geçirilmesi için ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda mutabakata varıldığı aktarılırken, İsrail'in Gazze'den çekilmesinin sağlanması ve Gazze'de yeniden imar sürecinin başlamasının önemine vurgu yapıldı.

İran'da tırmanan gerilimin de ele alındığı görüşmede, bölgesel güvenlik ve istikrarı destekleyen siyasi çözümlere ulaşılmasının gerekliliğine işaret edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.