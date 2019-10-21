Son Dakika Haberleri: Mısır ve Kuveyt, Körfezin güvenliğini görüştü
Son Dakika Güncel Mısır ve Kuveyt, Körfezin güvenliğini görüştü

Mısır ve Kuveyt, Körfezin güvenliğini görüştü

1 saat önce

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kuveyt Başbakanı Cabir es-Sabah, Körfezin güvenliğini ele aldı.

Mısır ve Kuveyt, Körfezin güvenliğini görüştü, System.String[]

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kuveyt Başbakanı Cabir es- Sabah, Körfezin güvenliğini ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi bir ziyaret için Kahire'ye gelen Kuveyt Başbakanı Sabah ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, ikili iş birliğini geliştirme yolları, bölgesel gelişmeler, Körfezin güvenliği ve Arap dünyasının karşılaştığı problemler ele alındı.

Körfezin güvenliğinin, Mısır'ın ulusal güvenliği ile ilişkili olduğunu belirten Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kuveyt'in Arap dünyasının karşılaştığı sorunların çözümünde oynadığı rolden övgüyle söz etti.

Kuveyt Başbakanı Sabah da Mısır'ın Arap ülkeleri arasındaki dayanışmayı güçlendirme çabasını takdir ettiklerini kaydetti.

Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, çeşitli meselelerde Mısır'la istişare ve koordine isteğinin yer aldığı mektubu Sisi'ye iletti.

Kuveyt Başbakanı Sabah ve beraberindeki heyet, bölgesel meseleleri ve ikili iş birliğini görüşmek üzere 3 günlük bir ziyaret için dün Mısır'a gelmişti.

Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Kuveyt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netanyahu hükümeti kurma görevini iade etti
Abdullah Gül harekete geçti! İki eski bakan için yeni parti iddiası Mike Pompeo'dan küstah tehdit: Trump, ihtiyaç halinde Türkiye'ye askeri harekât yapılması için hazırlıklı Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 23:51:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır ve Kuveyt, Körfezin güvenliğini görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]