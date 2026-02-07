Mısır ve Umman, İran Nükleer Dosyasını Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile İran nükleer dosyası ve bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Abdulati ile Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Umman'da ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin son durumu değerlendirildi.

Abdulati, Umman'ın bu hayati dosyada üstlendiği yapıcı ve önemli arabuluculuk rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mısır'ın bölgede gerilimin düşürülmesi ve tansiyonun kontrol altına alınması için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Açıklamada, Busaidi'nin de Mısır'ın son haftalarda ilgili taraflar arasında yürüttüğü yoğun temasların müzakerelere zemin hazırladığını belirterek, Kahire'nin krizlerin çözümüne yönelik diplomatik girişimlerini takdirle karşıladığı ifade edildi.

Abdulati'nin görüşmede, İran nükleer dosyasına ilişkin tüm tarafların kaygılarını gözeten uzlaşıya dayalı bir çözüme ulaşılması yönündeki her türlü çabayı desteklediklerini ifade ettiği, bölgenin yeni istikrarsızlık dalgalarına sürüklenmemesi için mevcut müzakerelerin üzerine inşa edilmesinin önemine dikkat çektiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Abdulati'nin UAEA Genel Direktörü Grossi ile yaptığı telefon görüşmesinde de İran nükleer dosyasındaki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, Mısır'ın bölgede gerilimin düşürülmesi için diplomatik çözümleri öncelemeye devam edeceği ve bölgesel ile uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladığı ifade edildi.