Mısır ve Umman, İran Nükleer Dosyasını Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mısır ve Umman, İran Nükleer Dosyasını Görüştü

07.02.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır ve Umman, İran nükleer dosyası ve bölgedeki gerilimi düşürme çabalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile İran nükleer dosyası ve bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Abdulati ile Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Umman'da ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin son durumu değerlendirildi.

Abdulati, Umman'ın bu hayati dosyada üstlendiği yapıcı ve önemli arabuluculuk rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mısır'ın bölgede gerilimin düşürülmesi ve tansiyonun kontrol altına alınması için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Açıklamada, Busaidi'nin de Mısır'ın son haftalarda ilgili taraflar arasında yürüttüğü yoğun temasların müzakerelere zemin hazırladığını belirterek, Kahire'nin krizlerin çözümüne yönelik diplomatik girişimlerini takdirle karşıladığı ifade edildi.

Abdulati'nin görüşmede, İran nükleer dosyasına ilişkin tüm tarafların kaygılarını gözeten uzlaşıya dayalı bir çözüme ulaşılması yönündeki her türlü çabayı desteklediklerini ifade ettiği, bölgenin yeni istikrarsızlık dalgalarına sürüklenmemesi için mevcut müzakerelerin üzerine inşa edilmesinin önemine dikkat çektiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Abdulati'nin UAEA Genel Direktörü Grossi ile yaptığı telefon görüşmesinde de İran nükleer dosyasındaki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, Mısır'ın bölgede gerilimin düşürülmesi için diplomatik çözümleri öncelemeye devam edeceği ve bölgesel ile uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Mısır, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve Umman, İran Nükleer Dosyasını Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası’na özel davet aldı Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı

14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:47
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:13
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 14:31:06. #7.11#
SON DAKİKA: Mısır ve Umman, İran Nükleer Dosyasını Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.