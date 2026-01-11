Mısır ve Ürdün'den İsrail'e Uyarı

KAHİRE, 11 Ocak (Xinhua) - Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi telefonda görüştü. İki bakan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da aldığı yasadışı önlemlerin tehlikeli bir tırmanışa yol açma ve barış çabalarını baltalama riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Abdulati cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin topraklarının bütünlüğünü korumak ve istikrarı sağlamak için gösterilen çabaları, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı barışa yönelik net bir siyasi hedefle ilişkilendirmek gerektiğini" vurguladıklarını söyledi.

Görüşme, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni bir yerleşim projesi başlatacağını duyurmasının ardından yapıldı. Filistinliler, Doğu Kudüs'ü uluslararası alanda tanınan iki devletli çözüm kapsamında kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.

İki bakan Gazze konusunda ise İsrail ile Hamas arasındaki mevcut ateşkes anlaşmasına bağlı kalınması ve anlaşmanın hükümlerinin tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

Bakanlar ayrıca, Gazze'ye insani yardımın sürdürülebilir şekilde ulaştırılması, anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi, Filistinli teknokratlardan oluşan bir komite kurulması, bölgeye uluslararası istikrar gücü konuşlandırılması ve bölgenin yeniden inşası için gerekli koşulların sağlanması gerektiğine dikkat çekti.