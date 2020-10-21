Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Sancaktepe Futbol Kulübü: 5 - Son Dakika

Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Sancaktepe Futbol Kulübü: 5

21.10.2020 16:07
Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Sancaktepe Futbol Kulübü: 5, System.String[]

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, sahasında karşılaştığı Sancaktepe Futbol Kulübü'ne 5-1 mağlup oldu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, sahasında karşılaştığı Sancaktepe Futbol Kulübü'ne 5-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

1. dakikada konuk ekip Sancaktepe FK, karşılaşmaya adeta golle başladı. Sol kanattan organize gelişen atakta kale çizgisine kadar inen Melik Derin'in yerden ortasına iyi hareketlenen Halil İbrahim Tuna, ön direkte plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada defansın kaleciye geri pasının kısa düşmesini değerlendiren Halil İbrahim Tuna, ilk golde kendisine asist yapan Melik Derin'i bomboş pozisyonda topla buluşturdu. Melik Derin'in net vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

26. dakikada ise Gümüşhanespor ceza sahasında oluşan karambolde, elle oynama gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen kaptan Erhan Şentürk topu ağlara göndererek aradaki farkı üçe çıkardı. 0-3

34. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen konuk ekip atağında, karşılaşmanın ilk yarım saatlik dilimine damga vuran Halil İbrahim Tuna, kendi sürüklediği atakta, kale çizgisine indiği anda ortaya çevirdiği topu iyi takip eden Selim Kayacı, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-4

66. dakikada ev sahibi Gümüşhanespor defansından presle topu kazanan Erhan Şentürk'ün pasında topla buluşan Behlül Aydın'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-5

77. dakikada sol kanatta son çizgiye inen Oğuz Eken'in penaltı noktasına çevirdiği topa İlke Tankul'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Önder Turgay Demirdak xx, Fatih Deveci xx, Egemen Savran xx

Gümüşhanespor: Soykan Alp Aydın x, Muharrem Efe xx Özgür Ortaç (Muharrem Efe dk. 88 ?), Tuğay Adamcıl xx, Sercan Kaya xx (Oğuz Eken dk. 61 xx), Hasan Kaşıkara xx (İlke Tankul dk. 46 xx), Tekin Adar xx, Musa Sinan Yılmazer xx (Raif Gündoğdu dk. 46 xx), Burak Demireğen xx, Mert Çakar xx (Bahadır Yağız dk. 80 ?), Yunus Şimşek xx, Osman Torun xx

Teknik Direktör: Halim Karaköse

Sancaktepe FK: Hüseyin Yılmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Erdinç Pekgöz xx, Melik Derin xx (Feridun Kıroğlu dk. 68 xx), Selim Kayacı xx, Doğan Ateş xx (Behlül Aydın dk. 46 xx), Halil İbrahim Tuna xx (Ulaş Şimşek dk. 46 xx), Mert Örnek xx (Onur Ural dk. 55 xx), David Deniz Kılınç xx, Erhan Şentürk xx (İlker Avşar dk. 68 xx), Yakup Yiğit xx

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Goller: Halil İbrahim Tuna (dk. 1), Melik Derin (dk. 23), Erhan Şentürk (dk. 26 pen.), Selim Kayacı (dk. 34) (Sancaktepe FK), İlke Tankul (dk. 77) (Gümüşhanespor)

Kırmızı Kart: Tekin Adar (dk. 43) (Gümüşhanespor)

Sarı Kart: Melik Derin (Sancaktepe FK) - GÜMÜŞHANE

Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Sancaktepe Futbol Kulübü: 5
Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Sancaktepe Futbol Kulübü: 5
Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Sancaktepe Futbol Kulübü: 5
Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Sancaktepe Futbol Kulübü: 5
Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Sancaktepe Futbol Kulübü: 5
Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Sancaktepe Futbol Kulübü: 5
Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Sancaktepe Futbol Kulübü: 5
Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Sancaktepe Futbol Kulübü: 5
Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Sancaktepe Futbol Kulübü: 5
Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Sancaktepe Futbol Kulübü: 5

Gümüşhanespor, İbrahim Tuna, Sancaktepe, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Sancaktepe Futbol Kulübü: 5 - Son Dakika Spor

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ŞU AN BURADASINIZ: Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Sancaktepe Futbol Kulübü: 5 - Son Dakika
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