Misli.com 3. Lig'de 2 şampiyon yarın belli olabilir

Son 3 haftaya girilen Misli.com 3. Lig'de 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor yarınki maçların ardından bitime 2 hafta kala Misli.com 2. Lig'e çıkmayı garantileyebilir.

1. Grup'ta 16, diğer 3 grupta 17'şer takımın yer aldığı Misli.com 3. Lig'de gruplarını ilk sırada tamamlayacak ekipler, adlarını doğrudan 2. Lig'e yazdıracak. Her grupta lideri takip eden dörder takım, play-off maçlarında mücadele ederek 2. Lig'e yükselecek 2 ekip arasına girmeye çalışacak.

Her grupta son 4 sıradaki yer alacak toplam 16 takım da Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. 1. Grup'ta 28. hafta mücadeleleri, diğer gruplarda 32. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Yarınki müsabakaların ardından 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor bitime 2 hafta kala adlarını 2. Lig'e yazdırabilir.

1. Grup'ta 61'er puana sahip Bucaspor 1928 ile Diyarbekirspor son 3 haftaya ilk 2 sırada girdi. Sezon sonunda olası puan eşitliğinde Bucaspor 1928, rakibini geride bırakacak.

2. Grup'ta son 3 haftaya takipçisi Nazilli Belediyespor'un 7 puan önünde giren Belediye Kütahyaspor, yarın puan farkını koruduğu takdirde bu sezon yükseldiği 3. Lig'de 1 sene mücadele ettikten sonra 2. Lig vizesi alacak.

3. Grup'ta ikinci durumdaki Esenler Erokspor'la 7 puan fark bulunan lider Somaspor, Belediye Kütahyaspor gibi yarın şampiyonluğunu ilan edebilir. 2018-2019 sezonunda 3. Lig'e yükselen Somaspor, 2 sezon sonra 2. Lig'e çıkacak.

4. Grup'ta ilk 5 sırada yer alan 53 puanlı Dila Gıda Adıyaman 1954, 52 puana sahip Bursa Yıldırımspor, 51 puanlı 1954 Kelkit Belediyespor, 50'şer puana ulaşan 68 Aksaray Belediyespor ve Düzcespor'dan biri doğrudan 2. Lig vizesi alacak. Diğer 4 ekip ise play-off oynayacak.